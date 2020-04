Mulher de Tiago Leifert anuncia gravidez e apresentador dispara: "O que?"

A noite da última segunda-feira (27) foi de grandes emoções para Tiago Leifert. Após anunciar a vencedora do " BBB 20 " , o apresentador não conseguiu segurar a emoção ao falar que o programa tinha chegado ao fim e que só deve voltar às telinhas ano que vem. Mas, agora ele começa uma nova jornada: dessa vez como papai.

A mulher de Tiago Leifert , Daniana Garbin , usou as redes sociais para elogiar o trabalho do maridão e aproveitou para anunciar que está grávida da primeira filha do casal.

"Só quem trabalha no BBB sabe a dificuldade que foi manter este programa no ar. O desafio, que é imenso todos os anos, foi muito maior agora. Parabéns a toda equipe que trabalhou MUITO duro. Parabéns @thelminha_assis pela conquista tão merecida. E parabéns para você meu amor @tiagoleifert. Eu sinto tanto orgulho e admiração! Não consigo parar de chorar vendo este vídeo. A sua dedicação ao seu trabalho transforma em amor tudo o que você faz. Foi assim com o esporte, é assim no BBB. Você é especial. Especial na TV, isso todo mundo sabe, mas é muito mais especial na minha vida. Vc me torna uma mulher mais forte a cada dia. Obrigada por estar ao meu lado todos os dias e por ser o pai da menina que está crescendo minha barriga! Te amo!", disse ela.

O apresentador Tiago Leifert tentou fingir brincar com a situação e soltou. "É o que???!!! (Mentira eu já sei faz tempo mas escondo bem)".