O ICQ voltou: mensageiro ressurge como aplicativo com diversas novidades

Quem utilizou um computador e teve acesso a internet na década de 90, provavelmente usou o programa ICQ para entrar em contato com seus amigos, uma novidade para época. Entretanto, com o passar do tempo, novos programas foram surgindo e o ICQ perdeu um pouco de espaço para eles.

Para poder concorrer com os aplicativos mais atuais como o Messenger e o WhatsApp , na última semana foi lançado o ICQ New, que como o nome já denuncia, se trata de uma versão reformulada do programa. A seguir, veja quais são os principais destaques do ICQ New e por que pode ser uma boa ideia dar uma chance a ele.

Privacidade para adicionar novos contatos

Assim como outros aplicativos de mensagens, o método principal de login do ICQ envolve utilizar o seu número de telefone, que nem sempre você gostará de passar para qualquer pessoa te adicionar no serviço. Então, para isso, o ICQ conta com a função "apelido", em que você define um nome de usuário único para as pessoas poderem te adicionar facilmente sem revelar o seu número.

Cliente dedicado para PCs

Quem utiliza o WhatsApp no PC provavelmente já acabou desconectado dele por conta de seu celular ter perdido o sinal Wi-Fi ou ter ficado sem bateria, uma vez que ele depende de o serviço estar rodando no smartphone para funcionar. Aqui, o ICQ até manda um SMS para ser configurado pela primeira vez, mas você não precisa sequer ter o aplicativo no celular para usá-lo no computador.

Chats em grupo

Um dos recursos mais utilizados nos aplicativos para a troca de mensagens são os chats em grupo, que se mostram uma ótima opção para conversar com diversos contatos ao mesmo tempo. Para esse recurso, o ICQ deixa você adicionar até 25 mil pessoas nestes grupos, um número bem generoso. Já um aspecto importante para a privacidade neles, é que os membros não conseguem enxergar o número de telefone dos outros participantes, ou seja, mesmo que alguém seja "estranho" no grupo, você tem o número do seu telefone protegido.

Canais

Outra função interessante do ICQ acaba sendo os "Canais", que funcionam de forma similar aos grupos, mas são mais voltados para você fazer anúncios para as pessoas que querem te seguir. Assim, os Canais podem ser uma ferramenta importante para quem precisa divulgar o seu trabalho para diversos seguidores.

Espaço pessoal

Um recurso do ICQ que acaba se provando bem útil é o seu "Espaço pessoal", um lugar que funciona como uma conversa com você mesmo onde é possível armazenar fotos, anotações e até arquivos na nuvem. No WhatsApp , por exemplo, você até pode criar uma conversa consigo mesmo para fazer isto, mas não é uma "função oficial".

Videoconferências

Um recurso que anda bem em alta nos últimos tempos são as chamadas de vídeo, que estão sendo amplamente utilizadas devido as quarentenas ocasionadas pela pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2). Para elas, diferente do WhatsApp , o ICQ tenta ser um pouco mais divertido e deixa você usar alguns filtros bem interessantes além de poder ser utilizado no PC de forma oficial.

Não apenas isso, no ICQ New, o limite de pessoas em uma chamada de vídeo vai até 30 participantes, ou seja, é bem provável que você consiga reunir os seus principais amigos e familiares sem problemas em apenas uma videoconferência . Já outra função útil ainda para chamadas de vídeo é o "compartilhamento de tela", essencial para você mostrar algo que esteja na tela de seu computador ou celular para outras pessoas.