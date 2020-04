Feriado terá live de Harmonia do Samba, Léo Santana e Parangolé

Um ano atrás, Harmonia do Samba , Léo Santana e Parangolé se uniram para fazer um mega show para mostrar o que pagode baiano tem. O ' Encontro de Fenômenos' foi um sucesso e o trio resolveu repetir a dose em uma super live na próxima sexta-feira, dia 1º de maio, a partir das 21h, no canal oficial do YouTube - /encontrodefenomenos - além dos demais canais - /vtharmoniadosamba,

/bandaparangole e /leosantana - tudo ao mesmo tempo, aproveitando o período de quarentena sobre a necessidade de ficar em casa para combater o COVID-19.

Reprodução/Divulgação O Encontro





Xanddy, Léo e Tony Salles vão cantar juntos e/ou se revezam no mesmo palco, acompanhados de suas bandas completas que se apresentam simultaneamente.

Mas tratando-se de um período onde o isolamento social é de extrema importância, os artistas farão a apresentação digital, com banda reduzida, respeitando a distância permitida entres as pessoas, sem deixar de seguir todas as orientações do Ministério Mundial de Saúde no que diz respeito às medidas protetivas com toda a equipe.