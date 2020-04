Horóscopo do dia: previsões para 29 de abril de 2020

Marcelo Dalla Marcelo Dalla traz a previsão do horóscopo do dia para seu signo e ascendente; confira





ÁRIES

O período de surpresas e mudanças continua. Procure observar, refletir e aguardar antes de tomar uma decisão importante. Procure também cultivar pensamentos positivos, evite desavenças. Hoje a Lua confronta Júpiter e Plutão, é melhor resguardar-se e evitar hostilidades, principalmente no período da tarde. Aproveite para cuidar do corpo e das emoções. Com a Lua em Câncer , segurança, acolhimento e proteção ganham destaque. Vale também abrir a mente para assimilar novas ideias, conceitos e aprendizados.



TOURO

Nesses tempos desafiadores para a economia, muitos buscam novos cursos para novas oportunidades. Aproveite que Mercúrio se encontra com Urano em seu signo, favorecendo a abertura da mente para todo tipo de novidades. Vale olhar pra frente, questionar tudo, trocar informações a atualizar tecnologias. Este é um período revolucionário, é hora de colocar em prática as mudanças que pretende fazer. Vale também investir nas redes sociais, ampliar seu círculo de amizades e reservar tempo para aproveitar a vida com coisas prazerosas.



GÊMEOS

Procure simplificar a vida, evite pessoas confusas, indecisas, ou situações arriscadas. Mercúrio caminha para se encontrar com Urano, favorecendo mudanças em sua forma de pensar. Mas procure deixar de lado a pressa e a agressividade. É importante que seja prático e ponderado ao emitir opiniões. Mantenha-se flexível e aberto para opiniões divergentes, ao mesmo tempo em que cultiva mais descanso e relaxamento. Ideias, insights, compreensões e revelações estão e pauta, fique atento.



CÂNCER

Com a Lua em seu signo, é importante cultivar o equilíbrio emocional. A Lua confronta Júpiter e Plutão, prefira atividades amenas. Evite situações, disputas e locais arriscados, há risco de reações exaltadas. Prefira relaxar, evite forçar situações. Pelo contrário, procure promover tranquilidade e harmonia. Você pode cultivar criatividade e fazer algo diferente, aprender algo novo, programar atividades em clima de liberdade e independência. Vale estudar e atualizar informações para novos projetos e empreendimentos.



LEÃO

Cultive sua flexibilidade e capacidade de adaptação, esteja aberto para novos pontos de vista. Mercúrio e Urano seguem juntos, novas ideias podem surgir. A pressa e a inquietação devem ser controladas para não causar prejuízos indesejáveis. Continue atento para evitar excessos, desperdícios e imprudências. Procure cultivar mais paciência, tolerância e compreensão. É importante organizar-se, elaborar estratégias, refletir e pensar nos próximos passos. A Lua continua em Câncer e coloca em evidência os assuntos relativos à casa e à família.



VIRGEM

Vale pensar diferente, encarar velhas questões sob novos ângulos. Mercúrio e Urano seguem juntos, favorecendo novas ideias e a libertação de velhas crenças limitantes. Aproveite para cultivar a liberdade de pensamento e a flexibilidade ao expressar ideias e informações. Os planos podem ser alterados de uma hora para outra. Sensibilidade, comedimento e afeto são importantes, pois hoje a Lua confronta Júpiter e Plutão. Não é bom alimentar disputas, para que as situações permaneçam sob controle.



LIBRA

Com Vênus em Gêmeos , você pode dedicar-se aos estudos. As atividades ligadas à comunicação ficam favorecidas. Porém, Vênus desafia Netuno, há risco de enganos e mal entendidos. Procure pesquisar mais antes de fazer investimentos, procure também mostrar-se aberto e disponível para ouvir o que todos têm a dizer. Com a Lua em Câncer, o aconchego, a segurança, o contato com a família e a funcionalidade do lar ganham destaque. Lembre-se que nada vale mais do que sua saúde e seu equilíbrio.



ESCORPIÃO

Continue promovendo adaptações e análises, mudanças importantes estão em pauta. Tudo o que acontece serve para libertá-lo das limitações e trazer novas compreensões. Hoje a Lua confronta Júpiter e Plutão, pedindo cuidado com disputas de poder. É importante cultivar flexibilidade, adaptar-se às circunstâncias e mudar de opinião caso seja necessário. Enquanto isso, a Lua segue em Câncer, todos estão mais sensíveis, inclusive você. Quanto mais tranquilidade puder cultivar, melhor.



SAGITÁRIO

Velhas realidades ficam para trás. Se uma porta se fechou, é porque a história que existia atrás dela acabou. As mudanças e imprevistos servem para que possa rever pontos de vista e posturas rígidas. É tempo de abrir a mente para novas ideias e filosofias, procure envolver-se com mestres e pessoas cultas para ampliar sua visão e sua consciência. Aproveite também para investir no aprimoramento do seu trabalho ou produto, na assimilação de novas técnicas. As novas ideias aos poucos se mostram produtivas, lucrativas e consistentes.



CAPRICÓRNIO

Está mais fácil rever pontos de vista caducos e abandonar estruturas rígidas que impedem sua evolução. Em momentos de tranquilidade pode ter novas ideias. Atividades diferentes e criativas também estão favorecidas. Mercúrio e Urano se encontram em Touro: continue a promover revisões e correções em sua rotina. Evite críticas, reclamações e disputas. Você pode transmutar pensamentos negativos e promover uma verdadeira revolução em sua mente. É tempo de promover inovações no seu dia a dia de maneira prática.



AQUÁRIO

Novos aprendizados continuam em destaque. A Lua segue em Câncer, favorecendo programas mais intimistas. Mercúrio e Urano seguem juntos, indicando turbulência mental e inquietação, prefira inspirar-se com as artes, relaxar com música tranquila, passeios junto à natureza, boas leituras ou meditação. Reserve tempo também para a família, para que possa dialogar e desfazer mal entendidos. Continue a repensar os projetos mais importantes, lembre-se que tudo tem um tempo certo. Assim ganhará mais clareza sobre os próximos passos.



PEIXES

É importante cultivar harmonia mental e emocional. A Lua segue em Câncer, dá mais gosto estar em casa, num clima de acolhimento, cuidado, carinho e afeto. Você pode aproveitar para dar aquele toque especial em seu lar, para que ele fique mais aconchegante.

Atenção no período da tarde: a Lua confronta Júpiter e Plutão, pedindo cuidado com reações emocionais exaltadas, confrontos e exageros em geral. Doses de comedimento são importantes. Mentalizações, mantras ou orações são sempre bem vindos.

Além do horóscopo do dia :