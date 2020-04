Cassandra arma para Eliza e fecha acordo com carolina em "Totalmente Demais"

No capítulo desta quarta-feira (29) de "Totalmente Demais", Cassandra (Juliana Paiva) armará para Eliza (Marina Ruy Barbosa). A jovem prenderá a protagonista da novela em um banheiro e roubará o vestido da ruiva. Para não ser expulsa do concurso, Cassandra fechará um acordo com Carolina (Juliana Paes).

Leia também: Fabinho é preso e sente ciúmes de Jonatas em "Totalmente Demais"



Reprodução/Instagram Cassandra arma para Eliza





Leia também: Fabinho tem problemas com a polícia em "Totalmente Demais"

Carolina demitirá Lu (Julianne Trevisol) da revista. Para impedir que isso aconteça, Rafael (Daniel Rocha) convencerá a diretora da " Totalmente Demais " a contratar Leila (Carla Salle) como estagiária.

Leia também: Eliza e Arthur salvam Jonatas do incendio em "Totalmente Demais"

Ainda no mesmo capítulo de "Totalmente Demais", Eliza ficará sensibilizada com o quanto que tem se aproximado de Arthur (Fabio Assunção). Em outro núcleo da trama, Fabinho (Daniel Blanco) vai pedir para Jonatas (Felipe Simas) assumir mais funções no projeto.