Duda Reis teve anorexia e perdeu trabalhos devido a Nego do Borel, diz jornal

Faz pouco tempo que Duda Reis e Nego do Borel reataram o namoro, porém a imagem da atriz já foi prejudicada por conta do relacionamento. Além de viver em uma polêmica com os pais que não aprovam a relação, a influencer também teve a imagem prejudicada por ser associada ao funkeiro.



Leia também: Sogra de Nego do Borel rebate acusação de racismo: "O problema nunca foi cor"

Reprodução/Instagram Duda Reis teve a imagem prejudicada pelo namoro com Nego do Borel





Nego do Borel chegou a ser um fenômeno, mas após se envolver em diversas polêmicas perdeu contratos e não emplaca um hit nas paradas há alguns anos. De acordo com o jornal Extra , essa má fama se estendeu a Duda Reis . A atriz, que deixou "Malhação" para acompanhar o amado em uma turnê, também sofreu com a perda de contratos publicitários.

Leia também: Nego do Borel quebra-pau com família de namorada após reconciliação: "Canalha"

Duda chegou a perder testes, mas as marcas também não querem se associar a ela, por causa do namoro com o cantor. "Ela estava namorando o Nego quando ele se envolveu em muitas polêmicas. E assim como ele perdeu espaço e ficou mal visto, ela acabou perdendo também. Alguns clientes desistiram da Duda, não por ela, mas por não quererem associar suas marcas à namorada de um encrenqueiro famoso", disse um publicitário.

Além dos impactos na carreira, Duda também sofreu na vida pessoal por conta do namoro com Nego. Em um momento, o público começou a se impressionar com a magreza da atriz e começaram a especular que algo estava errado.

Leia também: Nego do Borel sofre com perda de tio vítima da Covid-19: "Nem enterro vai ter"

"Ele não a deixava em paz. Perseguia mesmo e dizia que tinha mudado, que a amava, que não sabia viver sem ela. Ela ficou debilitada e teve anorexia de tão nervosa", confirmou uma amiga de Duda Reis.