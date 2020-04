Residência regional do DER em Cacoal realiza manutenções nas rodovias RO-133 e RO-387

.

Desde o início desta semana, a 4ª Residência Regional, do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER) em Cacoal, está realizando serviço de patrolamento na RO-133, popularmente conhecida como Estrada da Figueira.

A manutenção das rodovias também está sendo feita na Estrada do Pacarana, com a recuperação de uma ponte de madeira. A RO-387 tem início em Espigão D?Oeste e segue até Boa Vista do Pacarana, na divisa com o estado do Mato Grosso. A rodovia possui grande fluxo devido ao transporte de gado e madeira

"Na segunda-feira teve o início do patrolamento da Estrada da Figueira e a recuperação de uma ponte, conhecida como ponte dos Três Cachoeiras, na estrada que dá sentido ao Pacarana. Foi feita toda a manutenção e a troca de peças danificadas. Além do patrolamento, será feito o cascalhamento das rodovias", destacou o residente regional do DER, Emiliano Mancuso.

Na próxima semana os trabalhos devem seguir na Linha E (RO-387) em Cacoal, com o patrolamento de toda a estrada que tem início na BR-364, em Cacoal, e segue até Espigão D?Oeste.

