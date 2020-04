Com mais de um terço do mercado, Samsung é líder mundial em celulares 5G

Reprodução A linha Galaxy S20 foi responsável por impulsionar os números





De acordo com um estudo divulgado pela Strategy Analytics, a Samsung liderou o mercado global de smartphones 5G neste primeiro trimestre de 2020, com 8,3 milhões de aparelhos entregues, o que representa 34,4% do volume total no mercado.

Em segundo lugar ficou a Huawei . Considerando a fabricante chinesa e sua marca Honor, foram 8 milhões de aparelhos, ou 33,2% do mercado. A também chinesa Vivo ficou em um distante terceiro lugar, com 2,9 milhões de unidades ou 12%.

Vale lembrar a diferença entre entregas e vendas: a primeira representa uma transação entre o fabricante e um distribuidor ou varejista, e a segunda é a transação envolvendo o consumidor final. É possível ter muitas entregas e poucas vendas: por exemplo, quando um produto "encalha" no estoque.

Segundo Ville-Petteri Ukonaho, Diretor Associado da Strategy Analytics, a Samsung se beneficiou de fortes relações com as operadoras e do lançamento de aparelhos como o Galaxy S20 5G e Galaxy S20 Ultra 5G.