Veículos internacionais falam sobre o sucesso de Marília Mendonça

Marília Mendonça está podendo! A artista brasileira foi notada pelo jornal americano The New York Times e pela agência de notícias britânica Reuters . Os veículos publicaram um artigo nesta quarta-feira (29) exaltando o sucesso que as lives de sertanejo tem feito no Brasil.

Reprodução/Youtube Marília Mendonça





Elas, inclusive, ocupam sete posições entre as dez mais assistidas do Youtube do mundo! Os artigos começam destacando uma fala de Marília ao iniciar sua live: "Chamando todo o rebanho! Nossa transmissão ao vivo está prestes a começar".

Além disso, o jornal americano também destaca a popularidade da cantora , que ocupa o topo do ranking das lives com maiores números de visualizações simultâneas - foram 3,3 milhões de acessos! - e a força do estilo musical para mobilizar o público confinado em casa durante a pandemia do novo coronavírus .