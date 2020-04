Robô patrulha parque e repreende quem quebra isolamento social; veja o vídeo

Reprodução/YouTube/Reuters Robô patrulha parque em Singapura





Em tempos de Covid-19 , muitas pessoas tiveram que adaptar sua rotina às recomendações das autoridades de saúde. No entanto, essa prática não é exclusiva dos humanos, ela também se estendeu para o O-R3, um simpático robozinho que agora patrulha o parque Bedok Reservoir, em Singapura.

Adquirido originalmente pelo Conselho de Serviços Públicos de Singapura para patrulhar reservatórios de água pela cidade-estado, o robô autônomo, equipado com uma câmera 360º e sistema de reconhecimento facial , anda pelo parque e emite alertas para quem estiver por lá.





Se ele detectar alguém desrespeitando as recomendações de distanciamento social ou permanecendo nas dependências do local sem necessidade, ele diz: "Para coibir a disseminação da Covid-19, reuniões neste parque não são permitidas. Por favor, pratique distâncias seguras o tempo todo e não demore neste parque. Fique seguro, fique em casa".

Além do alerta, ele envia imagens dos indivíduos para os agentes de saúde pública. As patrulhas são realizadas principalmente no período da manhã e da noite, horários em que o tráfego humano no parque é mais alto.

Os frequentadores do local também podem denunciar qualquer atividade suspeita para o robô , que entrará em contato com a polícia para obter assistência em tempo real. De acordo com autoridades de Singapura , a ideia é que robôs semelhantes sejam implementados na maioria dos parques com o objetivo de ajudar a achatar a curva de infecção na cidade-estado.