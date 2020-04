Unidades prisionais de Rondônia recebem serviço de sanitização para prevenir a disseminação do coranavírus

.

Com projeto em parceria com o Tribunal de Justiça de Rondônia, a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) está realizando a sanitização de todas as unidades prisionais de Porto Velho.

A medida é uma forma preventiva de evitar a disseminação do novo coranavírus. Na terça-feira (28), a empresa contratada fez a desinfecção das penitenciárias estaduais Aruana e Jorge Afonso Thiago.

A sanitização acontece na Penitenciária Estadual Milton Soares de Carvalho (o 470) e Casa de Detenção Dr. José Mario Alves da Silva (o Urso Branco) nesta quarta-feira (29). Outras oito unidades do sistema penitenciário da capital também receberão o serviço, além do Almoxarifado, Escola Penitenciária e Corregedoria.

O serviço inclui o controle de vetores de pragas urbanas, como desinsetização, desratização, descupinização, e desalojamento de pombos e morcegos, combatendo ainda a mosquitos e larvas nas áreas internas e externas das dependências das unidades prisionais.

A Coordenação do Sistema Penitenciário completa que está em fase de tratativas para a implantação do projeto nas unidades do interior do Estado.

