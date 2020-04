Número de recuperados de covid e descartados não para de crescer. Média de óbitos é pequena em RO

O boletim aponta que as 115 pessoas com suspeita de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar aguardando resultado. De segunda-feira para terça foram 24 novos casos registrados e 40 pacientes se recuperaram da doença e estão fora do período de transmissão. Os números de casos descartados são 1220.

As informações foram repassadas pelo boletim diário do Governo de Rondônia. Nesta quarta-feira o secretário estadual de saúde participou de uma coletiva de imprensa para atualizar sobre as ações dos órgãos no combate ao vírus: