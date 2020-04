URGENTE – Segundo a SEMSAU, confirmou hoje o primeiro caso de Covid-19 em Urupá

A Prefeitura de Urupá, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU), confirmou nesta quarta-feira (22), o primeiro casos de Coronavírus (Covid-19), em paciente do município.

Segundo a SEMSAU, o paciente trata-se de mulher, de 30 anos, a mesma esteve em viagem para Ji -Paraná e realizou o exame na última segunda – feira (20).

A SEMSAU ainda informa que a paciente está bem e está sendo monitorado pelo Departamento de Vigilância em Saúde.

Neste momento, a equipe trabalha para coletar os dados de todas as pessoas que esta paciente teve contato nos últimos dias, para que eles também sejam monitorados.

Vale ressaltar que se o cidadão sentir quaisquer sintomas do Covid-19 (febre, tosse ou dificuldade para respirar), deve-se entrar em contato com a Central de Contingência, por meio do telefone 99309-0260.