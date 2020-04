Urgente – Exame de paciente com suspeita de coronavírus em Alvorada do Oeste, testa negativo

O fato recém anunciado de paciente suspeita de contaminação pelo novo Covid-19 (coronavírus) causou grande celeuma na pequena Alvorada do Oeste, interior de Rondônia. Populares movimentaram as redes sociais com divulgação de que uma mulher estaria internada em Ouro Preto do Oeste, com sintomas da doença. Diretora do Hospital Municipal confirmou que o exame deu negativo.

Na última quinta-feira (16) a prefeitura de Alvorada do Oeste e a Secretaria Municipal de Saúde havia comunicado que o município havia sido notificado que uma mulher que se encontrava internada em Ouro Preto do Oeste, havia coletado material para exames com suspeita de Covid-19. (Relembre o caso clicando aqui)

O resultado poderia sair até o dia 20, mas foi confirmado neste sábado (18) que o teste deu negativo, o que deve aliviar o clima de tensão gerado pelo anúncio.

O esperado é que os alvoradenses continuem mantendo as medidas de segurança para se evitar que o município mantenha de fato o status de cidade sem casos confirmados da doença.

Veja situação do coronavírus no estado de Rondônia até a tarde deste sábado:

Até a tarde de sábado (18) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:



Casos confirmados – 128

Pacientes curados – 28

Óbitos – 04

Pacientes internados com Covid-19 – 03

Descartados – 1.031

Aguardando resultados do Lacen – 38



Confirmados por municípios



Os 128 casos confirmados para Covid-19 são nas seguintes localidades: 88 em Porto Velho; 21 em Ariquemes; seis em Ji-Paraná, seis em Ouro Preto do Oeste; três em Rolim de Moura; um em Alto Paraíso, um em Buritis; um em Jaru e um em Vilhena.Neste sábado foram confirmados 17 novos casos em Porto Velho, sendo oito mulheres (22, duas de 28 anos, 29, 35, 41, 45 e 50 anos de idade) e nove homens (24, 29, dois de 32 anos, 33, 36, 48, 55 e 76 anos de idade). Também foi confirmado um caso em Alto Paraíso, um homem de 57 anos de idade.

Internados

Dos três pacientes internados, dois são em Cacoal, no Hospital Regional de Cacoal (HRC), e um dos confirmados de hoje, em Porto Velho, um homem de 48 anos foi internado no Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron).



O paciente de 76 anos internado na UTI do Cemetron veio a óbito este sábado.

A edição 33 do Boletim Diário trouxe a informação do primeiro caso confirmado no município de Monte Negro, no entanto esse paciente é do município de Ariquemes.

A Agevisa ressalta que os dados não são lidos e atualizados imediatamente pelo Ministério da Saúde, por isso há atraso (delay) no registro de casos que estão sendo acompanhados diariamente por equipes de saúde nos municípios.