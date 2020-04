Alvorada do Oeste - Prefeitura informa primeiro caso suspeito de coronavírus (VÍDEO)

Veja informativo da prefeitura.

COVID-19- A prefeitura Municipal de Alvorada Do Oeste/RO, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU) ,informa a todos que surgiu o primeiro caso suspeito de Coronavírus em nosso município. Trata- se de uma mulher de 48 anos de idade com histórico de viagem recente.

A Secretária Municipal de Saúde Sra Denise Alves da Silva informou que além do caso suspeito outras 27 famílias estão sendo monitoradas, e que não a motivos para pânico, mas sim devemos redobrarmos nossos cuidados, lembrando que o resultado do teste da paciente está previsto para o dia 20/04 (segunda feira).Denise anunciou ainda relembrando que a Saúde continua com o DISK CORONA pelo número 9. 9397-9465.

Por fim, o Excelentíssimo Prefeito Municipal José Walter da Silva agradeceu aos comerciantes por adotarem as medidas de precauções necessárias exigidas pelos órgãos de vigilância sanitária e também da Saúde Pública. Pediu ainda a colaboração de todos os cidadãos para que levem a sério o cenário que estamos passando.