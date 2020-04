URGENTE – Alvorada do Oeste tem primeiro caso de suspeita de coronavírus

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) informou na manhã dessa quinta-feira (16) que foi registrado o primeiro caso suspeito do novo coronavírus em Alvorada do Oeste, Região Central de Rondônia.

Segundo informações, se trata de uma paciente do sexo feminino que esteve em viagem. Outras 27 famílias estão sendo acompanhas pela Secretaria.

O AlvoNotícias entrou em contato com a direção do Hospital Municipal - HM, que informou que o município foi notificado de uma paciente que está sendo atendida em Ouro Preto do Oeste, com suspeita de Covid-19 (Coronavírus), e que o resultado sairá na segunda-feira (20).

Chirley Cardoso, Diretora do HM, contou que outras famílias estão sendo acompanhadas, mas que se trata apenas de pessoas que chegaram de fora ou viajaram recentemente. Essas pessoas foram identificadas nas barreiras sanitárias ou através de informação via fone. “A recomendação é 7 dias em isolamento sem sair de casa se não tiver sintomas e 14 se apresentar sintomas da doença”. Destacou Chirley.

A diretora reforçou ainda que o teste so é feito em pacientes com os sintomas do Coronavírus. “Neste momento é importante que as pessoas tomem os cuidados com a prevenção”. Chirley também apontou a preocupação com pessoas do grupo de risco, os cardiopatas e idosos que apresentado maior índice de mortes.

Outras informações relativas ao coronavírus podem ser obtidas através do “telemedicina” (136), a ligação é gratuita.

Fiquem ligados. Desconfie de informações não oficiais e se atente sempre para as recomendações do Ministério da Saúde.

Disk coronavírus em Alvorada do Oeste: (69) 99397-9465

Matéria em atualização.