EUA têm recorde de quase 2.600 mortes por coronavírus em 24 horas

No total, morreram 2.569 pessoas de Covid-19 entre as 20h30 local de terça-feira e o mesmo horário desta quarta, segundo números da Universidade.

As mortes pelo novo coronavírus nos EUA já chegam a 28.325, mais do que qualquer outro país. O segundo lugar onde mais pessoas morreram em consequência da Covid-19, doença provocada pelo vírus, é a Itália, com 21.645 falecimentos, seguida pela Espanha, com 18.812.

Cinema em Los Angeles fechado por tempo indeterminado por causa do novo coronavírus, em foto de 15 de abril — Foto: Lucy Nicholson/Reuters

O número de casos confirmados nos Estados Unidos também é o maior do mundo. São 637.359, mais que o triplo do segundo país mais afetado, a Espanha, que tem 180.659. Em terceiro lugar está a Itália, com 165.155.

Apesar disso, nesta quarta, durante uma entrevista coletiva, o presidente Donald Trump afirmou que provavelmente o país já passou pelo pior da pandemia e disse que anunciará na quinta-feira diretrizes para reabrir a economia.