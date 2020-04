Como regularizar o CPF pela internet no site da Receita Federal

O processo para regularizar o CPF pela internet é bem simples de ser realizado, mas é bom já estar com os seus principais documentos em mãos para ter todos os dados necessários. Confira o passo a passo:

Apesar do processo de regularização estar disponível para ser feito pela internet, alguns casos ainda podem requerer o comparecimento da pessoa a uma unidade de atendimento da Receita Federal com o prazo de 90 dias.

Felizmente, quem está nesta situação pode regularizar o seu CPF de forma gratuita pela internet através de um cadastro que deve ser feito no site da Receita Federal . A seguir, veja como regularizar o seu CPF pela internet.

Um dos documentos mais importantes para qualquer brasileiro é o seu CPF , que é necessário para realizar uma série de cadastros e até ter direitos a certos benefícios como o auxílio emergencial . Por sua vez, é claro, quem está com o CPF suspenso pode ter dor de cabeça até mesmo na hora de realizar uma compra ou pedir um empréstimo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.