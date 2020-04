Rondônia chega a 70 casos de Coronavírus e secretário diz que não pode revelar participantes de festas

Subiu para 50 o número de casos confirmados de Coronavírus em Porto Velho, segundo informou o secretário de Estado da Saúde, Fernando Máximo, durante uma coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira (15). Em Rondônia, os casos chegaram a 70.

De acordo com o secretário, o paciente positivado com a doença, trata-se de um homem de 35 anos. No total, 27 pessoas aguardam o resultado do exame de Coronavírus no Estado.

O secretário informou, que três pessoas positivadas com Coronavírus estão internadas na capital. Dois pacientes estão no Cemetron, um deles está em estado grave na UTI e o outro é considerado estável. O terceiro paciente, encontra-se internado em um hospital particular da cidade.

Sobre a revelação dos nomes das pessoas que participaram das duas festas, onde várias pessoas foram infectadas com a doença, Fernando Máximo disse que a secretaria não pode divulgar nenhum tipo de informação pessoal dos pacientes positivados. “Essas informações são protegidas por Lei. Em relação ao nome do taxista que veio a óbito, vítima de covid-19, o nome dele não foi divulgado pela Sesau”, esclareceu o secretário.

Ainda segundo Fernando Máximo, a secretaria aguarda o resultado do exame de covid-19 de pessoas que participaram da festa. “O resultado deve sair nos próximos dias”, disse o secretário.

Na última terça-feira (7), o secretário anunciou a compra de 100 mil testes rápido para detecção de Coronavírus em Rondônia. Nesta manhã, Fernando Máximo disse que os testes comprados na China, chegam amanhã em São Paulo, passarão por um protocolo e em seguida serão encaminhados para Rondônia.