Nota de pesar - Servidor da EMATER-RO

Sentindo profundamente a perda, prestamos as mais sinceras condolências à família, desejando que Deus, conforte o coração de todos.

É um momento muito triste para nós, amigos da Emater-RO, a notícia do falecimento do amigo e companheiro de várias jornadas DOMINGOS ANTÔNIO PRIETO, neste dia 14 de abril de 2020.

