Rondônia é oficialmente área livre de febre aftosa sem vacinação

Paraná e Santa Catarina também não vacinam mais as cabeças de gados. No PE PNEFA, Rondônia faz parte do Bloco I juntamente com o Acre e parte dos estados do Amazonas e Mato Grosso.

O presidente da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron), Júlio Peres, diz que com essa autorização do MAPA de suspender a vacina do rebanho contra a febre aftosa no estado, além de ser um passo importante, é um meio de reconhecimento do trabalho que vem sendo feito desde 2017.