Enfermeira usa lençol para poder abraçar a mãe e emociona web

Abraço de mãe sempre conforta. A enfermeira de UTI Kelsey Kerr, de 28 anos, mora na mesma rua que sua mãe, em Blue Ash, Ohio, Cheryl Norton, de 64, mas, por estar na linha de frente dos tratamentos de pacientes contaminados com Covid-19, as duas não se encontram há semanas. Porém, o acaso fez com que elas se cruzassem e o impulso materno fez com que Cheryl jogasse um lençol que tinha em mãos sobre a filha e lhe desse um forte abraço. "Meu coração disparou. Foi tão bom abraçá-la por um segundo. Quis passar a sensação de segurança a ela. Tenho lido que os profissionais de saúde estão se sentindo muito isolados e, impulsivamente, quis mostrar a minha filha que estou aqui", disse Cheryl, considerada grupo de risco.

Kelsey conta que até então só encontrava a mãe de dentro de seu carro e com uma certa distância. "Sempre demos longos abraços, então foi muito legal sentir esse", disse ela, que estava usando máscara facial na hora do afago.

A imagem foi capturada pela vizinha Liz Dufour e tem feito sucesso na Internet.Finda a demonstração de afeto, Cheryl deixou o lençol por dias em sua garagem até levar para desinfetar na máquina de lavar. "Eu fiz isso por mim e também porque não queria que minha filha se sentisse como uma pessoa contaminada". Norton disse ainda que o hospital em que ela trabalha está se preparando para um aumento de pacientes e que não tem certeza de quando será a próxima vez se encontrarão.