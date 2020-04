Número de curados de Covid-19 dispara no Brasil e acende a Luz da esperança nos Brasileiros

Sabemos que o melhor remédio ainda é a prevenção e somente os brasileiros têm o poder de fazer com que esses números fiquem ainda mais animadores.

Diante dos 365 óbitos, os 127 curados podem não parecer um número tão expressivo, porém, o que alimenta as esperanças dos brasileiros que saber que a pandemia no Brasil ainda está apenas em sua fase inicial e já registra um percentual de cura de 2%.

Segundo informações oficiais divulgadas e atualizadas até a manhã de sábado, (04/04), o número de pessoas que foram curadas após serem infectadas pelo coronavírus no Brasil chegou a 127.

