Boa notícia: 7 pacientes estão curados do coronavírus em Rondônia, informa secretário

O secretário estadual de Saúde de Rondônia, Dr. Fernando Máximo, informou na noite deste domingo (5), por meio de uma live ao lado do governador de RO, Marcos Rocha e do chefe da casa cível, Júnior Gonçalves, que dos 14 casos de pessoas que que estavam infectadas com coronavírus, 7 foram curados. Sendo assim, 50% de cura.

'Disque Corona' A Secretaria de Estado de Saúde (Sesau) divulgou nesta semana o "Disque Corona" com o objetivo de tirar dúvidas de moradores sobre a Covid-19 antes de procurarem as unidades de saúde de Rondônia.