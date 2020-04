URGENTE - Confirmado o primeiro caso de Coronavírus em Rolim de Moura e Vilhena

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), por meio do comitê de combate a Coronavírus, confirmou na noite deste domingo, (05/04), o primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) em Rolim de Moura (RO). Trata-se de um homem, de 59 anos, que veio de viagem de São Paulo (SP).



O homem que teve o diagnóstico confirmado apresenta hoje quadro clínico estável, sem a necessidade de internação hospitalar, permanecendo isolado em casa, está sendo medicado, recebendo acompanhamento médico e da equipe do comitê de enfrentamento ao Combate ao Covid-19.

Através de uma transmissão ao vivo pelas redes sociais, o secretário de estado da saúde, Fernando Máximo, confirmou o primeiro caso de Covid-19, doença causada pelo coronavírus, no município de Vilhena, o maior do cone sul do estado.

Fernando estava ao lado do governador Marcos Rocha quando fez a afirmação. Além do município de Vilhena, o secretário disse que há um caso confirmado em Rolim de Moura (região da zona da mata) e mais um caso em Porto Velho.

Com isso, o estado dá um salto de 11 para 14 casos confirmados da doença. Mais detalhes a qualquer momento.