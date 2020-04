CORONAVÍRUS - Rondônia é o estado com menor número de casos confirmados

Os diagnósticos da nova doença explodiram no último mês: em 2 de março, o mundo registrava cerca de 92 mil casos. Ou seja, o número de registros de Covid-19 aumentou em quase 1.000% em 31 dias.

O número de casos confirmados de Covid-19 no mundo superou a marca de 1 milhão nesta quinta-feira (2), informa levantamento da Universidade Johns Hopkins (Estados Unidos). O total de mortos pelo novo coronavírus Sars-Cov-2, segundo o estudo, passa de 50 mil.

Um milhão de casos no mundo

No balanço de 02/04, ministério apontou uma morte na faixa etária entre 6 e 19 anos. — Foto: Reprodução/TV Brasil

O ministério também divulgou mais uma atualização do perfil das mortes já investigadas. Apesar de confirmar a tendência já vista em outros países, apontou pela primeira vez uma morte na faixa etária entre 6 e 19 anos.

O novo balanço mantém o estado de São Paulo no topo da lista dos mais afetados pelo novo coronavírus: SP tem 3.506 casos confirmados e 188 mortes.

Evolução dos casos de coronavírus no Brasil — Foto: Arte/G1

O balanço mais recente do Ministério da Saúde aponta nesta quinta-feira (2):

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.