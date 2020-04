Padre transmite oração com filtros e vira meme 'sem querer'

A pandemia de Covid-19 não permite que os fiéis frequentem igrejas, mas isso não impede que os padres utilizem a tecnologia para chegar aos fiéis. Em Itajubá, Minas Gerais, o padre Luiz Cesar Morais fez uma transmissão online de uma bênção em sua página no Facebook neste domingo (29). No entanto, o padre se esqueceu de um pequeno detalhe, e acabou viralizando nas redes sociais: os filtros da câmera estavam ligados.

Ao longo de toda a gravação da prece, os filtros engraçados apareciam alternadamente na tela, divertindo a todos que assistiam. Mesmo assim, ele publicou o vídeo no Facebook, pedindo desculpas pelos efeitos e dizendo que "Deus quer também um pouco de alegria".

O padre também se divertiu com a situação. "Desculpe os efeitos, acionei sem ver para iniciar a gravação da bênção. Deus quer também um pouco de alegria. A intenção foi mesma de oração. Os efeitos foram sem intenção kkkkk", explicou Luiz Cesar, com bom humor.

Ainda nas redes sociais, algumas horas após a transmissão, o padre retomou o assunto com seus seguidores. Ele explicou não ter notado os filtros de animação aparecendo, porque gravou as imagens com a câmera traseira do celular.

"Como sou amador no trato da filmagem, como faço sozinho e usando de meu celular para aproveitar melhor imagem, faço pela câmera de trás afixando o mesmo na minha cristaleira e então não vejo o que se filma", contou ele. "Ao acessar o início da transmissão, sem ver, acessei o botão de efeito de máscaras e deu no que deu".

Luiz Cesar Morais fez questão de enfatizar, contudo, que seu trabalho junto à Igreja Católica é sério. "Que fique claro que, em assunto de meu Ministério Sacerdotal, não brinco em serviço e muito menos faço brincadeiras. Mas Deus usa até de nossas falhas para dar seu recado".

"Peço que não me ridicularizem e nem usem estas imagens para denegrir minha pessoa e o Ministério Sacerdotal. A todos, meu abraço, oração e bênção", encerrou o padre. Luiz Cesar Martins ainda compartilhou algumas imagens nas quais ele aparece com os filtros.