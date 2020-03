Após Twitter, Facebook e Instagram excluem vídeo de Bolsonaro por 'causar danos reais às pessoas'

O Facebook decidiu nesta segunda-feira (30/03) apagar um dos vídeos publicados pelo presidente Jair Bolsonaro no domingo (29) por promover desinformação.

À BBC News Brasil um porta-voz da rede social confirmou que o Facebook e o Instagram optaram por excluir o vídeo em que o presidente conversava com um vendedor ambulante em Taguatinga, no Distrito Federal.

"Removemos conteúdo no Facebook e Instagram que viole nossos Padrões da Comunidade, que não permitem desinformação que possa causar danos reais às pessoas", informou o Facebook em nota.

Na gravação apagada, Bolsonaro dizia: "Eles querem trabalhar. é o que eu tenho falado desde o começo", em defesa do fim do isolamento recomendado pela Organização Mundial da Saúde em meio à pandemia do coronavírus.

Bolsonaro prosseguia: "Aquele remédio lá, hidroxicloroquina, está dando certo em tudo o que é lugar".

O uso do remédio ainda está em fase de estudos e sua eficácia não é garantida pela comunidade médica contra o vírus.

A decisão do Facebook acontece no dia seguinte a exclusão de dois vídeos de Bolsonaro pelo Twitter.

No domingo, o Twitter apagou duas mensagens publicadas por Bolsonaro com vídeos de um tour que o presidente havia feito em uma área comercial no Distrito Federal.

A empresa declarou que as postagens de Bolsonaro violaram as regras de uso da plataforma por potencialmente "colocar as pessoas em maior risco de transmitir covid-19".