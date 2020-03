URGENTE – HOMEM É MORTO EM ALVORADA DO OESTE DURANTE BRIGA POR BEBIDA ALCOÓLICA

Em uma rede social um internauta publicou que a vítima foi morta com facadas e pauladas.

O fato teria ocorrido por volta das 18h e segundo informações de uma testemunha, dois homes travaram luta corporal com socos e pontapés e em dado momento um dos envolvidos sacou um canivete atingindo seu algoz na altura do peito.

De acordo com informações, a Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência de tentativa de homicídio, mas ao chegarem no local encontraram a vítima sem vida.

Um homem foi brutalmente assassinado no fim da tarde desta segunda-feira (30), próximo ao Campo Comercial, em Alvorada do Oeste, Região Central de Rondônia. Morte teria sido motivada por discussão por causa de bebida alcoólica.

