O prefeito Joãozinho relatou que o caso de uma mulher de 31 anos de idade. Temos que redobrar a vigilância, com isolamento domiciliar e distanciamento social, só venceremos essa batalha com a colaboração de todos, pontuou o prefeito Joãozinho.

Na tarde desta segunda-feira(30) o Prefeito do Município de Jaru, acompanhado da Secretária de Saúde fez uma live anunciando o primeiro caso de coronavirus confirmado no município de Jaru.

