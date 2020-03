URGENTE - GOVERNO CONFIRMA MORTE DE IDOSA POR CORONAVÍRUS EM RONDÔNIA

O secretário da Saúde Fernando Máximo confirmou em entrevista coletiva nesta segunda-feira (30) que a idosa que morreu no Cemetron na madrugada de domingo foi mesmo vítima de Coronavírus (Covid-19) . “Acabamos de receber os resultados”, disse. Além desse caso, mais um foi confirmado em Jaru.

A informação sobre a morte da idosa foi publicada em primeira mão pelo RONDONIAGORA, que apresentou documentos do Cemetron e da Central de Óbitos do Município de Porto Velho, Geraldina R.R, 66 anos, morreu no Cemetron e era moradora do Bairro Ronaldo Aragão, na Zona Leste.

Fernando Máximo disse que conversou médicos que atenderam a paciente e eles afirmaram que ela teve histórico de problema pulmonar há um ano, além de pressão alta e diabetes.

Ele disse que a idosa foi atendida inicialmente na Policlínica Dr. José Adelino e em seguida encaminhada ao Cemetron com febre e tosse. Fernando Máximo afirmou ainda que a paciente não teve contato com nenhuma das pessoas diagnosticadas com Covid-19 e não fez viagens para fora do Estado. “Foi feita coleta para exames antes da morte e lamentavelmente deu resultado positivo”.

O secretário disse também que um paciente de 35 anos de Jaru foi diagnosticado e é a oitava pessoa com a doença em Rondônia.