Coronavírus: Sesau abre processo seletivo com mais de 400 vagas em Rondônia

Para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), por meio da Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas (Segep), abre o processo seletivo para contratação temporária, em caráter emergencial, de profissionais por termo determinado, com vistas à ampliação imediata da cobertura assistencial à população.O processo seletivo não tem limites de inscrições, sendo que as vagas são para atender as Unidades de Saúde Pública Estadual dos municípios de Buris, Cacoal, Extrema, Porto Velho e São Francisco do Guaporé.



De acordo com gerente de Recursos Humanos da Sesau, Neucila Baratto, os candidatos devem ficar atentos, pois a qualquer momento podem ser chamados. “Lembramos que no ato da convocação, o profissional tem que estar de posse de toda documentação que foi declarada mediante a inscrição”, destacou.

CLIQUE AQUI PARA ABRIR O EDITAL