28 de março - Veja as últimas notícias sobre o coronavírus em Rondônia

RONDÔNIA:

Novo boletim: Rondônia continua com seis casos confirmados de novo coronavírus. A informação foi divulgada no início da noite deste sábado (28) pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesau). Os dados revelam que há 175 notificações aguardando resultado do exame, e 232 casos descartados. Em todo o Brasil, o Ministério da Saúde diz que há 114 mortes por Covid-19. Confira mais informações aqui.