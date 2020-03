Alvorada do Oeste - Banco do Brasil esclarece dúvidas de como resolver algumas questões sem precisar ir na agência

E se você precisar falar com o BB sem sair de casa use o WhatsApp (61) 4004-0001 ou ligue para nossa Central 0800 729 0001

Evite horários com grande fluxo e mantenha a distância mínima de 2 metros da próxima pessoa.

Avalie a utilização do aplicativo BB no celular, Internet ou uso de outros meios de pagamento (cartão de débito e crédito).

O cartão de benefícios do INSS faz compras. Não é preciso ter o dinheiro em mãos para comprar. Então, basta usar a função débito nos estabelecimentos. Será utilizada a mesma senha! cartão de benefício do INSS faz compras.

Importante que você, beneficiário do INSS, avalie algumas questões antes de procurar uma agência bancária:

Mas isso não quer dizer que você está sozinho. O Banco do Brasil está com você.

Nesse momento, todos nós estamos dedicados a conter o avanço do Coronavirus

