30 concursos com mais de 210 mil vagas são suspensos

Na maioria das notas, os órgãos afirmaram que estão seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) ao implementar ações para reduzir a circulação e aglomeração de pessoas.

Dentre os cancelamentos mais expressivos, está o do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que tinha um processo seletivo para agentes censitários voltado para a elaboração do Censo Demográfico de 2020. O processo estava com mais de 208 mil vagas abertas.

Havia ainda concursos públicos abertos para profissionais da saúde. Um deles direcionado para a contratação de 327 médicos e enfermeiros para o Hospital Metropolitano Odilon Behrens (MG). Os salários iam até R$ 5.139,80.

Veja a lista de concursos suspensos por tempo indeterminado

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Processo seletivo suspenso

Vagas: 208.695

Salários até: R$ 2.100,00

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ-RS)

Suspensão das provas

Vagas: 45

Salários até: R$ 25.851,96

Universidade Federal do Piauí (UFPI)

Suspensão do concurso

Vagas: 38

Salários até: R$ 4.472,64

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

Suspensão dos concursos

Vagas: 11

Salários até: R$ 9.616,18

Hospital Metropolitano Odilon Behrens (MG)

Suspensão do concurso

Vagas: 327

Salários até: 5.139,80

Prefeitura de Cajamar (SP)

Suspensão de provas

Vagas: 58

Salários até: R$ 5.815,31

Prefeitura de Cajamar (SP)

Suspensão da primeira etapa

Vagas: 10

Salários até: R$ 2.671,88

Tribunal de Contas do município de São Paulo (TCM - SP)

Suspensão do concurso

Vagas: 12

Salários até: R$ 10.818,37

Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB)

Suspensão dos prazos

Vagas: 10

Salários até: R$ 3.065,58.

Prefeitura de Leoberto Leal (SC)

Suspensão do concurso

Vagas: 29

Salários até: R$ 3.586,06

Prefeitura Municipal da Estância Turística Religiosa Aparecida (SP)

Suspensão de provas

Vagas: 111

Salários até: R$ 4.439,01

Município de Flórida Paulista (SP)

Suspensão do processo seletivo

Vagas: 4

Salários até: R$ 2.919,29

Prefeitura de Alto Bela Vista (SC)

Suspensão da prova

Vagas: 8

Salários: R$ 12.773,31

Prefeitura de Mato Rico (PR)

Suspensão de prova

Vagas: 4

Salários até: R$ 11.340,49

Prefeitura de São José (SC )

Suspensão de concurso

Vagas: 54

Salários até: R$ 3.348,42

Prefeitura de Serra (ES)

Suspensão das provas

Vagas: 1150

Salários até: R$ 3.497,77

Prefeitura de Ilhabela (SP)

Suspensão de provas

Vagas: 11

Salários até: R$ 5.056,00

Prefeitura de Votorantim (SP)

Suspensão das provas

Vagas: 22

Salários até: R$ 4.054,84

Prefeitura Criciúma (SC)

Suspensão das provas

Vagas: 33

Salários até: R$ 12.583,34

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop - SP)

Suspensão das próximas etapas

Vagas: 3

Salários até: R$ 6.100,63

Prefeitura de Marechal Cândido Rondon (PR)

Suspensão das provas

Vagas: 65

Salários até: R$ 20.991,45

Prefeitura de Ijuí (RS)

Suspensão das provas

Vagas: 95

Salários até: R$ 14.851,66

Concurso Público de Guaíra (SP)

Suspensão do concurso

Vagas: 10

Salários até: R$ 10.346,67

Prefeitura de Barreirinhas (MA)

Suspensão das provas

Vagas: 225

Salários até: R$ 4.000,00

Prefeitura Municipal de Icatu (MA)

Suspensão das provas

Vagas: 94

Salários até: R$ 5.600,00

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia (Hortoprev-SP)

Suspensão das provas

Vagas: 5

Salários até: R$ 9.777,24

Prefeitura do Rio Sul (SC)

Suspensão de etapas de provas

Vagas: 30

Salários até: R$ 13.653,19

Prefeitura de Diadema (SP)

Suspensão da prova

Vagas: 86

Salários até: R$ 18.659,52

Prefeitura Municipal de Salto Grande (SP)

Suspensão da prova

Vagas: 8

Salários até: R$ 3.188,32

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU - SP)