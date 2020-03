A arvore pode ter caído durante uma chuva com ventos que ocorreu na região.

De acordo com publicação de um empresário da cidade em uma rede social, a pista continuará fechada até a retirada da arvore.

Árvore cai e interdita pista na BR 429 próximo ao Rio Ricardo Franco (Muqui) em Alvorada do Oeste, Região Central de Rondônia.

