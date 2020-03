Anvisa aprova 3 novos testes diagnósticos para coronavírus

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou três novos testes diagnósticos para o novo coronavírus. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (23).

Um deles é um teste rápido, feito com amostra de sangue para detecção de anticorpos. Os outros dois são ensaios moleculares do tipo PCR, que precisa de estrutura e um tempo maior para o resultado, mas tem mais precisão.

Com isso, o país tem 11 aprovados atualmente, nove do tipo rápido e dois do tipo molecular, de acordo com a Anvisa.