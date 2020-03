23 de março - Casos de coronavírus no Brasil

As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até 16h40 desta segunda-feira (23), 1.696 casos confirmados de novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil em 26 estados e no Distrito Federal. São 25 mortes no Brasil, 22 em São Paulo e três no Rio de Janeiro.

Nesta segunda, o Pará notificou mais um caso, o Rio Grande do Norte chegou a 13 confirmados, e a Paraíba registrou o segundo caso. O Amazonas registrou mais seis casos confirmados, totalizando 32 infectados no estado. No fim da noite de domingo (22), o Rio Grande do Sul alcançou 85 casos, e o Distrito Federal contabilizou 134 pessoas com coronavírus até o momento. Já o número de casos no Paraná chegou a 60. Em Minas Gerais, agora são 128 casos da doença confirmados.

O Ministério da Saúde atualizou os números na tarde deste domingo (22), informando que o Brasil tem um total de 1.546 casos confirmados de coronavírus e 25 mortes.

Confira o balanço das secretarias de Saúde:

Casos confirmados do novo coronavírus no Brasil Estado Secretarias da Saúde Ministério da Saúde AC 11 11 AL 7 7 AP 1 1 AM 32 26 BA 63 49 CE 125 112 DF 134 117 ES 26 26 GO 21 21 MA 2 2 MT 2 2 MS 21 21 MG 128 83 PA 5 4 PB 2 1 PR 60 50 PE 42 37 PI 6 4 RJ 191 186 RN 13 9 RS 85 72 RO 3 3 RR 2 2 SC 68 57 SP 631 631 SE 10 10 TO 5 2 Total 1651 1546 Fonte: Secretarias estaduais da Saúde e Ministério da Saúde

Abaixo, veja a evolução do número de casos confirmados do coronavírus no Brasil ao longo dos dias.

Casos de coronavírus no Brasil 1º caso confirmado em 26 de fevereiro, e 1º morto em 17 de março; os dois eram do estado de SP 11111122222222338813132525252525253434525277779898989898982342342912914284286216219789781.1781.1781.6041.604114477111118182525Casos confirmadosMortos26/fev27/fev28/fev29/fev1º/mar2/mar3/mar4/mar5/mar6/mar7/mar8/mar9/mar10/mar11/mar12/mar13/mar14/mar15/mar16/mar17/mar18/mar19/mar20/mar21/mar22/mar23/mar0500100015002000 Fonte: Ministério da Saúde até 15 de março; secretarias estaduais da Saúde a partir de 16 de março.

Transmissão comunitária

O Ministério da Saúde declarou, na sexta-feira (20), que todo o território nacional está sob o status de transmissão comunitária do coronavírus Sars-Cov-2, responsável pela pandemia da doença Covid-19.