Só isolamento não é suficiente para derrotar novo coronavírus, diz especialista da OMS

Os países não podem simplesmente isolar suas sociedades para derrotar o novo coronavírus, disse o diretor-executivo de emergências da Organização Mundial da Saúde, Mike Ryan, neste domingo. Em entrevista ao programa "Andrew Marr Show", da BBC, ele disse que é preciso haver medidas de saúde pública para evitar o ressurgimento do vírus mais tarde.

"O que realmente precisamos focar é encontrar aqueles que estão doentes, isolá-los, encontrar seus contatos e isolá-los", disse Mike Ryan em entrevista no 'Andrew Marr Show', da BBC. "O perigo com os bloqueios... Se não colocarmos em prática as fortes medidas de saúde pública agora, quando essas restrições de movimento forem suspensas, o perigo é que a doença volte a subir".

Ryan disse que os exemplos da China, Cingapura e Coréia do Sul, que associaram restrições a medidas rigorosas para testar todos os suspeitos, forneceram um modelo para a Europa, atual epicentro da pandemia.

"Uma vez que suprimimos a transmissão, temos que ir atrás do vírus".

No programa de TV, o especialista foi perguntado sobre o desenvolvimento de vacinas.

"Temos que ter certeza de que á absolutamente segura. Estamos falando de, pelo menos, um ano. A vacina virá, mas temos que fazer o necessário agora", respondeu ele.