Saiba como rastrear encomenda pelos CORREIOS

Como rastrear encomenda pelos CORREIOS?

Surgem muitas dúvidas na hora de rastrear objetos pelos CORREIOS, principalmente quando as encomendas são do exterior.

Veja de maneira simples, como rastrear encomendas no site dos CORREIOS.

De acordo com a empresa, para consultar o rastreamento de um objeto, basta informar seu código de registro no Sistema de Rastreamento. Esse código, presente no ticket comprovante de postagem, é composto por 13 dígitos alfanuméricos, organizados da seguinte forma:

A consulta pode ser realizada por:

Um objeto (consultas individuais)

Digite no campo "Rastreamento de objetos" o código com as 13 posições do seu comprovante de postagem e clique no botão "Pesquisar". Ex: SS123456789BR

Lista de objetos

Para buscar informações sobre múltiplos objetos cujos identificadores são independentes, separe com ponto-e-vírgula os identificadores a serem consultados. Ex: SS123456789BR; SSB912345678R; SS891234567BRS

Para consultar um intervalo de objetos sequenciados, separe com traço "-" os identificadores a serem consultados. Ex: SS123456789BR-SS123456799BR

CPF ou CNPJ

Para consultar objetos a partir do CPF/CNPJ do remetente ou do destinatário, basta digitá-lo no Sistema de Rastreamento de Objeto, sem caracteres especiais (pontos e hifens, por exemplo), inserir login e senha. Caso o usuário não seja cadastrado no Portal Correios, poderá se registrar. A autenticação é obrigatória.

O sistema exibirá os últimos 50 objetos associados àquele CPF ou CNPJ que tenham tido algum tipo de movimentação nos últimos 180 dias.

A consulta por CPF ou CNPJ só é possível quando esses dados tiverem sido informados pelo remetente durante a postagem e está disponível exclusivamente para as postagens feitas diretamente no balcão da agência. Clientes que realizam pré-postagem (por meio do SIGEP Web, por exemplo) ainda não têm acesso à funcionalidade de informar um CPF/CNPJ associado ao objeto.

Rastreamento internacional

Objetos postados no Brasil

O rastreamento para objetos postados no Brasil com código iniciado por "R" e "C" não é garantido fora do território brasileiro. Para esses objetos, os operadores postais de outros países podem não disponibilizar e/ou transmitir informação de rastreamento para o Brasil. Sendo assim, consultas de rastreamento de objetos podem também ser realizadas nos sites dos operadores de destino disponíveis em: http://www.upu.int/en/the-upu/member-countries.html.

Objetos postados no Exterior

O serviço contratado pelo remetente na origem determina o nível de informação de rastreamento dos objetos em nosso site.

Neste contexto, os objetos registrados recebidos do exterior que apresentam código iniciado por “R”, não possuem rastreamento ponto a ponto, ou seja, as informações no sistema de rastreamento incluem apenas os eventos de: recebimento no Brasil e entrega, tentativa de entrega ou aguardando retirada na unidade responsável. Em alguns casos, pode haver os eventos de: encaminhamento para fiscalização; tributação e saída da fiscalização.

VEJA TAMBÉM:

Siglas utilizadas no rastreamento de objeto