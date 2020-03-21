Saiba como rastrear encomenda pelos CORREIOS

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Como rastrear encomenda pelos CORREIOS?
Surgem muitas dúvidas na hora de rastrear objetos pelos CORREIOS, principalmente quando as encomendas são do exterior.
Veja de maneira simples, como rastrear encomendas no site dos CORREIOS.
De acordo com a empresa, para consultar o rastreamento de um objeto, basta informar seu código de registro no Sistema de Rastreamento. Esse código, presente no ticket comprovante de postagem, é composto por 13 dígitos alfanuméricos, organizados da seguinte forma:
Um objeto (consultas individuais)
Digite no campo "Rastreamento de objetos" o código com as 13 posições do seu comprovante de postagem e clique no botão "Pesquisar". Ex: SS123456789BR
Lista de objetos
Para buscar informações sobre múltiplos objetos cujos identificadores são independentes, separe com ponto-e-vírgula os identificadores a serem consultados. Ex: SS123456789BR; SSB912345678R; SS891234567BRS
Para consultar um intervalo de objetos sequenciados, separe com traço "-" os identificadores a serem consultados. Ex: SS123456789BR-SS123456799BR
CPF ou CNPJ
Para consultar objetos a partir do CPF/CNPJ do remetente ou do destinatário, basta digitá-lo no Sistema de Rastreamento de Objeto, sem caracteres especiais (pontos e hifens, por exemplo), inserir login e senha. Caso o usuário não seja cadastrado no Portal Correios, poderá se registrar. A autenticação é obrigatória.
O sistema exibirá os últimos 50 objetos associados àquele CPF ou CNPJ que tenham tido algum tipo de movimentação nos últimos 180 dias.
A consulta por CPF ou CNPJ só é possível quando esses dados tiverem sido informados pelo remetente durante a postagem e está disponível exclusivamente para as postagens feitas diretamente no balcão da agência. Clientes que realizam pré-postagem (por meio do SIGEP Web, por exemplo) ainda não têm acesso à funcionalidade de informar um CPF/CNPJ associado ao objeto.
Rastreamento internacional
Objetos postados no Brasil
O rastreamento para objetos postados no Brasil com código iniciado por "R" e "C" não é garantido fora do território brasileiro. Para esses objetos, os operadores postais de outros países podem não disponibilizar e/ou transmitir informação de rastreamento para o Brasil. Sendo assim, consultas de rastreamento de objetos podem também ser realizadas nos sites dos operadores de destino disponíveis em: http://www.upu.int/en/the-upu/member-countries.html.
Objetos postados no Exterior
O serviço contratado pelo remetente na origem determina o nível de informação de rastreamento dos objetos em nosso site.
Neste contexto, os objetos registrados recebidos do exterior que apresentam código iniciado por “R”, não possuem rastreamento ponto a ponto, ou seja, as informações no sistema de rastreamento incluem apenas os eventos de: recebimento no Brasil e entrega, tentativa de entrega ou aguardando retirada na unidade responsável. Em alguns casos, pode haver os eventos de: encaminhamento para fiscalização; tributação e saída da fiscalização.
VEJA TAMBÉM:
|SIGLA
|DESCRIÇÃO
|AA
|ETIQUETA LÓGICA SEDEX
|AB
|ETIQUETA LÓGICA SEDEX
|AL
|AGENTES DE LEITURA
|AR
|AVISO DE RECEBIMENTO
|AS
|ENCOMENDA PAC - ACAO SOCIAL
|BE
|REMESSA ECONÔMICA S/ AR DIGITAL
|BF
|REMESSA EXPRESSA S/ AR DIGITAL
|BG
|ETIQUETA LOG REM ECON C/AR BG
|BH
|MENSAGEM FÍSICO-DIGITAL
|BI
|ETIQUETA LÓG REGIST URG
|CA
|OBJETO INTERNACIONAL COLIS
|CB
|OBJETO INTERNACIONAL COLIS
|CC
|OBJETO INTERNACIONAL COLIS
|CD
|OBJETO INTERNACIONAL COLIS
|CE
|OBJETO INTERNACIONAL COLIS
|CF
|OBJETO INTERNACIONAL COLIS
|CG
|OBJETO INTERNACIONAL COLIS
|CH
|OBJETO INTERNACIONAL COLIS
|CI
|OBJETO INTERNACIONAL COLIS
|CJ
|OBJETO INTERNACIONAL COLIS
|CK
|OBJETO INTERNACIONAL COLIS
|CL
|OBJETO INTERNACIONAL COLIS
|CM
|OBJETO INTERNACIONAL COLIS
|CN
|OBJETO INTERNACIONAL COLIS
|CO
|OBJETO INTERNACIONAL COLIS
|CP
|OBJETO INTERNACIONAL COLIS
|CQ
|OBJETO INTERNACIONAL COLIS
|CR
|OBJETO INTERNACIONAL COLIS
|CS
|OBJETO INTERNACIONAL COLIS
|CT
|OBJETO INTERNACIONAL COLIS
|CU
|OBJETO INTERNACIONAL COLIS
|CV
|OBJETO INTERNACIONAL COLIS
|CW
|OBJETO INTERNACIONAL COLIS
|CX
|OBJETO INTERNACIONAL COLIS
|CY
|OBJETO INTERNACIONAL COLIS
|CZ
|OBJETO INTERNACIONAL COLIS
|DA
|ENCOMENDA SEDEX C/ AR DIGITAL
|DB
|REMESSA EXPRESSA C/ AR DIGITAL-BRADESCO
|DC
|REMESSA EXPRESSA (ORGAO TRANSITO)
|DD
|DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS
|DE
|REMESSA EXPRESSA C/ AR DIGITAL
|DF
|ENCOMENDA SEDEX (ETIQ LOGICA)
|DG
|ENCOMENDA SEDEX (ETIQ LOGICA)
|DI
|REM EXPRES COM AR DIGITAL ITAU
|DJ
|ENCOMENDA SEDEX
|DK
|SEDEX EXTRA GRANDE
|DL
|SEDEX LÓGICO
|DM
|ENCOMENDA SEDEX
|DN
|ENCOMENDA SEDEX
|DO
|REM EXPRES COM AR DIGITAL ITAU UNIBANCO
|DP
|SEDEX PAGAMENTO ENTREGA
|DQ
|REM EXPRES COM AR DIGITAL BRADESCO
|DR
|REM EXPRES COM AR DIGITAL SANTANDER
|DS
|REM EXPRES COM AR DIGITAL SANTANDER
|DT
|REMESSA ECON.SEG.TRANSITO C/AR DIGITAL
|DU
|ENCOMENDA SEDEX
|DV
|SEDEX COM AR DIGITAL
|DW
|ENCOMENDA SEDEX (ETIQ LÓGICA)
|DX
|SEDEX 10 LÓGICO
|DY
|ENCOMENDA SEDEX (ETIQ FÍSICA)
|DZ
|ENCOMENDA SEDEX (ETIQ LOGICA)
|EA
|OBJETO INTERNACIONAL EMS
|EB
|OBJETO INTERNACIONAL EMS
|EC
|ENCOMENDA PAC
|ED
|OBJETO INTERNACIONAL PACKET EXPRESS
|EE
|OBJETO INTERNACIONAL EMS
|EF
|OBJETO INTERNACIONAL EMS
|EG
|OBJETO INTERNACIONAL EMS
|EH
|OBJETO INTERNACIONAL EMS
|EI
|OBJETO INTERNACIONAL EMS
|EJ
|OBJETO INTERNACIONAL EMS
|EK
|OBJETO INTERNACIONAL EMS
|EL
|OBJETO INTERNACIONAL EMS
|EM
|SEDEX MUNDI
|EN
|OBJETO INTERNACIONAL EMS
|EO
|OBJETO INTERNACIONAL EMS
|EP
|OBJETO INTERNACIONAL EMS
|EQ
|ENCOMENDA SERVIÇO NÃO EXPRESSA ECT
|ER
|REGISTRADO
|ES
|OBJETO INTERNACIONAL EMS
|ET
|OBJETO INTERNACIONAL EMS
|EU
|OBJETO INTERNACIONAL EMS
|EV
|OBJETO INTERNACIONAL EMS
|EW
|OBJETO INTERNACIONAL EMS
|EX
|OBJETO INTERNACIONAL EMS
|EY
|OBJETO INTERNACIONAL EMS
|EZ
|OBJETO INTERNACIONAL EMS
|FA
|FAC REGISTRADO
|FB
|FAC REGISTRADO
|FC
|FAC REGISTRADO (5 DIAS)
|FD
|FAC REGISTRADO (10 DIAS)
|FE
|ENCOMENDA FNDE
|FF
|REGISTRADO DETRAN
|FH
|FAC REGISTRADO C/ AR DIGITAL
|FJ
|REMESSA ECONÔMICA C/ AR DIGITAL
|FM
|FAC REGISTRADO (MONITORADO)
|FR
|FAC REGISTRADO
|IA
|INTEGRADA AVULSA
|IC
|INTEGRADA A COBRAR
|ID
|INTEGRADA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO
|IE
|INTEGRADA ESPECIAL
|IF
|CPF
|II
|INTEGRADA INTERNO
|IK
|INTEGRADA COM COLETA SIMULTANEA
|IM
|INTEGRADA MEDICAMENTOS
|IN
|OBJ DE CORRESP E EMS REC EXTERIOR
|IP
|INTEGRADA PROGRAMADA
|IR
|IMPRESSO REGISTRADO
|IS
|INTEGRADA STANDARD
|IT
|INTEGRADA TERMOLÁBIL
|IU
|INTEGRADA URGENTE
|IX
|EDEI ENCOMENDA EXPRESSA
|JA
|REMESSA ECONOMICA C/AR DIGITAL
|JB
|REMESSA ECONOMICA C/AR DIGITAL
|JC
|REMESSA ECONOMICA C/AR DIGITAL
|JD
|REMESSA ECONOMICA S/AR DIGITAL
|JE
|REMESSA ECONOMICA C/AR DIGITAL
|JF
|REMESSA ECONOMICA C/AR DIGITAL
|JG
|REGISTRADO PRIORITÁRIO
|JH
|REGISTRADO PRIORITÁRIO
|JI
|REMESSA ECONOMICA S/AR DIGITAL
|JJ
|REGISTRADO JUSTIÇA
|JK
|REMESSA ECONÔMICA S/AR DIGITAL
|JL
|REGISTRADO LÓGICO
|JM
|MALA DIRETA POSTAL ESPECIAL
|JN
|MALA DIRETA POSTAL ESPECIAL
|JO
|REGISTRADO PRIORITÁRIO
|JP
|OBJETO RECEITA FEDERAL (EXCLUSIVO)
|JQ
|REMESSA ECONOMICA C/AR DIGITAL
|JR
|REGISTRADO PRIORITÁRIO
|JS
|REGISTRADO LÓGICO
|JT
|REGISTRADO URGENTE
|JU
|ETIQUETA FÍS REGIST URG
|JV
|REMESSA ECONÔMICA C/AR DIGITAL
|JW
|CARTA COMERCIAL A FATURAR (5 DIAS)
|JX
|CARTA COMERCIAL A FATURAR (10 DIAS)
|JY
|REMESSA ECONOMICA (5 DIAS)
|JZ
|REMESSA ECONOMICA (10 DIAS)
|LA
|LOGÍSTICA REVERSA SIMULTÂNEA SEDEX
|LB
|LOGÍSTICA REVERSA SIMULTÂNEA SEDEX
|LC
|OBJETO INTERNACIONAL PRIME
|LD
|OBJETO INTERNACIONAL PRIME
|LE
|LOGÍSTICA REVERSA ECONOMICA
|LF
|OBJETO INTERNACIONAL PRIME
|LG
|OBJETO INTERNACIONAL PRIME
|LH
|OBJETO INTERNACIONAL PRIME
|LI
|OBJETO INTERNACIONAL PRIME
|LJ
|OBJETO INTERNACIONAL PRIME
|LK
|OBJETO INTERNACIONAL PRIME
|LL
|OBJETO INTERNACIONAL PRIME
|LM
|OBJETO INTERNACIONAL PRIME
|LN
|OBJETO INTERNACIONAL PRIME
|LP
|LOGÍSTICA REVERSA SIMULTÂNEA PAC
|LQ
|OBJETO INTERNACIONAL PRIME
|LS
|LOGISTICA REVERSA SEDEX
|LV
|LOGISTICA REVERSA EXPRESSA
|LW
|OBJETO INTERNACIONAL PRIME
|LX
|OBJETO INTERNACIONAL PACKET ECONOMIC
|LY
|OBJETO INTERNACIONAL PRIME
|LZ
|OBJETO INTERNACIONAL PRIME
|MA
|TELEGRAMA - SERVICOS ADICIONAIS
|MB
|TELEGRAMA DE BALCAO
|MC
|TELEGRAMA FONADO
|MD
|MAQUINA DE FRANQUEAR (LOGICA)
|ME
|TELEGRAMA
|MF
|TELEGRAMA FONADO
|MH
|CARTA VIA INTERNET
|MK
|TELEGRAMA CORPORATIVO
|MM
|TELEGRAMA GRANDES CLIENTES
|MP
|TELEGRAMA PRÉ-PAGO
|MS
|ENCOMENDA SAUDE
|MT
|TELEGRAMA VIA TELEMAIL
|MY
|TELEGRAMA INTERNACIONAL ENTRANTE
|MZ
|TELEGRAMA VIA CORREIOS ON LINE
|NE
|TELE SENA RESGATADA
|NX
|EDEI ENCOMENDA NAO URGENTE
|OA
|ENCOMENDA SEDEX (ETIQ LOGICA)
|OB
|ENCOMENDA SEDEX (ETIQ LOGICA)
|OC
|ENCOMENDA SEDEX (ETIQ LOGICA)
|OD
|ENCOMENDA SEDEX (ETIQ FÍSICA)
|OF
|ETIQUETA LÓGICA SEDEX
|OG
|ETIQUETA LÓGICA SEDEX
|OH
|ETIQUETA LÓGICA SEDEX
|OI
|ETIQUETA LOGICA SEDEX
|PA
|PASSAPORTE
|PB
|ENCOMENDA PAC - NÃO URGENTE
|PC
|ENCOMENDA PAC A COBRAR
|PD
|ENCOMENDA PAC
|PE
|ENCOMENDA PAC (ETIQUETA FISICA)
|PF
|PASSAPORTE
|PG
|ENCOMENDA PAC (ETIQUETA FISICA)
|PH
|ENCOMENDA PAC (ETIQUETA LOGICA)
|PI
|ENCOMENDA PAC
|PJ
|ENCOMENDA PAC
|PK
|PAC EXTRA GRANDE
|PL
|ENCOMENDA PAC
|PM
|ENCOMENDA PAC (ETIQ FÍSICA)
|PN
|ENCOMENDA PAC (ETIQ LOGICA)
|PO
|ENCOMENDA PAC (ETIQ LOGICA)
|PP
|ETIQUETA LÓGICA PAC
|PQ
|ETIQUETA LOGICA PAC MINI
|PR
|REEMBOLSO POSTAL - CLIENTE AVULSO
|PS
|ETIQUETA LÓGICA PAC
|PT
|ETIQUETA LÓGICA PAC
|PU
|ETIQUETA LÓGICA PAC
|PV
|ETIQUETA LÓGICA PAC ADMINISTRATIVO
|PW
|ETIQUETA LÓGICA PAC
|PX
|ETIQUETA LÓGICA PAC
|RA
|REGISTRADO PRIORITÁRIO
|RB
|CARTA REGISTRADA
|RC
|CARTA REGISTRADA COM VALOR DECLARADO
|RD
|REMESSA ECONOMICA DETRAN
|RE
|MALA DIRETA POSTAL ESPECIAL
|RF
|OBJETO DA RECEITA FEDERAL
|RG
|REGISTRADO DO SISTEMA SARA
|RH
|REGISTRADO COM AR DIGITAL
|RI
|REGISTRADO PRIORITÁRIO INTERNACIONAL
|RJ
|REGISTRADO AGÊNCIA
|RK
|REGISTRADO AGÊNCIA
|RL
|REGISTRADO LÓGICO
|RM
|REGISTRADO AGÊNCIA
|RN
|REGISTRADO AGÊNCIA
|RO
|REGISTRADO AGÊNCIA
|RP
|REEMBOLSO POSTAL - CLIENTE INSCRITO
|RQ
|REGISTRADO AGÊNCIA
|RR
|REGISTRADO INTERNACIONAL
|RS
|REM ECON ORG TRANSITO COM OU SEM AR
|RT
|REM ECON TALAO/CARTAO SEM AR DIGITA
|RU
|REGISTRADO SERVIÇO ECT
|RV
|REM ECON CRLV/CRV/CNH COM AR DIGITAL
|RW
|REGISTRADO INTERNACIONAL
|RX
|REGISTRADO INTERNACIONAL
|RY
|REM ECON TALAO/CARTAO COM AR DIGITAL
|RZ
|REGISTRADO
|SA
|ETIQUETA SEDEX AGÊNCIA
|SB
|SEDEX 10
|SC
|SEDEX A COBRAR
|SD
|REMESSA EXPRESSA DETRAN
|SE
|ENCOMENDA SEDEX
|SF
|SEDEX AGENCIA
|SG
|SEDEX DO SISTEMA SARA
|SH
|SEDEX COM AR DIGITAL
|SI
|SEDEX AGÊNCIA
|SJ
|SEDEX HOJE
|SK
|SEDEX AGÊNCIA
|SL
|SEDEX LÓGICO
|SM
|SEDEX 12
|SN
|SEDEX AGÊNCIA
|SO
|SEDEX AGÊNCIA
|SP
|SEDEX PRÉ-FRANQUEADO
|SQ
|SEDEX
|SR
|SEDEX
|SS
|SEDEX FÍSICO
|ST
|REM EXPRES TALAO/CARTAO SEM AR DIGITAL
|SU
|ENCOMENDA SERVIÇO EXPRESSA ECT
|SV
|REM EXPRES CRLV/CRV/CNH COM AR DIGITAL
|SW
|ENCOMENDA SEDEX
|SX
|SEDEX 10
|SY
|REM EXPRES TALAO/CARTAO COM AR DIGITAL
|SZ
|SEDEX AGÊNCIA
|TC
|TESTE (OBJETO PARA TREINAMENTO)
|TE
|TESTE (OBJETO PARA TREINAMENTO)
|TR
|OBJETO TREINAMENTO - NÃO GERA PRÉ-ALERTA
|TS
|TESTE (OBJETO PARA TREINAMENTO)
|VA
|OBJETO INTERNACIONAL COM VALOR DECLARADO
|VC
|OBJETO INTERNACIONAL COM VALOR DECLARADO
|VD
|OBJETO INTERNACIONAL COM VALOR DECLARADO
|VE
|OBJETO INTERNACIONAL COM VALOR DECLARADO
|VF
|OBJETO INTERNACIONAL COM VALOR DECLARADO
|VV
|OBJETO INTERNACIONAL COM VALOR DECLARADO
|XA
|AVISO CHEGADA OBJETO INT TRIBUTADO
|XM
|SEDEX MUNDI
|XR
|OBJETO INTERNACIONAL (PPS TRIBUTADO)
|XX
|OBJETO INTERNACIONAL (PPS TRIBUTADO)