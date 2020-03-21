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ENCOMENDAS CORREIOS

Saiba como rastrear encomenda pelos CORREIOS

Passo a passo de como rastrear seu objeto no site dos CORREIOS.

21/03/2020 21h56
Por: AlvoNotícias
Fonte: alvonoticias/correios

Como rastrear encomenda pelos CORREIOS?

Surgem muitas dúvidas na hora de rastrear objetos pelos CORREIOS, principalmente quando as encomendas são do exterior.

Veja de maneira simples, como rastrear encomendas no site dos CORREIOS.

De acordo com a empresa, para consultar o rastreamento de um objeto, basta informar seu código de registro no Sistema de Rastreamento. Esse código, presente no ticket comprovante de postagem, é composto por 13 dígitos alfanuméricos, organizados da seguinte forma:

 

 

 

 

A consulta pode ser realizada por:

 Um objeto (consultas individuais)

Digite no campo "Rastreamento de objetos" o código com as 13 posições do seu comprovante de postagem e clique no botão "Pesquisar". Ex: SS123456789BR

 Lista de objetos

 Para buscar informações sobre múltiplos objetos cujos identificadores são independentes, separe com ponto-e-vírgula os identificadores a serem consultados. Ex: SS123456789BR; SSB912345678R; SS891234567BRS

 Para consultar um intervalo de objetos sequenciados, separe com traço "-" os identificadores a serem consultados. Ex: SS123456789BR-SS123456799BR

 CPF ou CNPJ

Para consultar objetos a partir do CPF/CNPJ do remetente ou do destinatário, basta digitá-lo no Sistema de Rastreamento de Objeto, sem caracteres especiais (pontos e hifens, por exemplo), inserir login e senha. Caso o usuário não seja cadastrado no Portal Correios, poderá se registrar. A autenticação é obrigatória.

O sistema exibirá os últimos 50 objetos associados àquele CPF ou CNPJ que tenham tido algum tipo de movimentação nos últimos 180 dias.

A consulta por CPF ou CNPJ só é possível quando esses dados tiverem sido informados pelo remetente durante a postagem e está disponível exclusivamente para as postagens feitas diretamente no balcão da agência. Clientes que realizam pré-postagem (por meio do SIGEP Web, por exemplo) ainda não têm acesso à funcionalidade de informar um CPF/CNPJ associado ao objeto.

 Rastreamento internacional

 Objetos postados no Brasil

O rastreamento para objetos postados no Brasil com código iniciado por "R" e "C" não é garantido fora do território brasileiro. Para esses objetos, os operadores postais de outros países podem não disponibilizar e/ou transmitir informação de rastreamento para o Brasil. Sendo assim, consultas de rastreamento de objetos podem também ser realizadas nos sites dos operadores de destino disponíveis em: http://www.upu.int/en/the-upu/member-countries.html.

 Objetos postados no Exterior

O serviço contratado pelo remetente na origem determina o nível de informação de rastreamento dos objetos em nosso site.

Neste contexto, os objetos registrados recebidos do exterior que apresentam código iniciado por “R”, não possuem rastreamento ponto a ponto, ou seja, as informações no sistema de rastreamento incluem apenas os eventos de: recebimento no Brasil e entrega, tentativa de entrega ou aguardando retirada na unidade responsável. Em alguns casos, pode haver os eventos de: encaminhamento para fiscalização; tributação e saída da fiscalização.

VEJA TAMBÉM:

Siglas utilizadas no rastreamento de objeto

 

SIGLA DESCRIÇÃO
AA ETIQUETA LÓGICA SEDEX
AB ETIQUETA LÓGICA SEDEX
AL  AGENTES DE LEITURA
AR  AVISO DE RECEBIMENTO
AS  ENCOMENDA PAC - ACAO SOCIAL
BE  REMESSA ECONÔMICA S/ AR DIGITAL
BF  REMESSA EXPRESSA S/ AR DIGITAL
BG  ETIQUETA LOG REM ECON C/AR BG
BH  MENSAGEM FÍSICO-DIGITAL
BI ETIQUETA LÓG REGIST URG
CA  OBJETO INTERNACIONAL COLIS
CB  OBJETO INTERNACIONAL COLIS
CC  OBJETO INTERNACIONAL COLIS
CD  OBJETO INTERNACIONAL COLIS
CE  OBJETO INTERNACIONAL COLIS
CF  OBJETO INTERNACIONAL COLIS
CG  OBJETO INTERNACIONAL COLIS
CH  OBJETO INTERNACIONAL COLIS
CI  OBJETO INTERNACIONAL COLIS
CJ  OBJETO INTERNACIONAL COLIS
CK  OBJETO INTERNACIONAL COLIS
CL  OBJETO INTERNACIONAL COLIS
CM  OBJETO INTERNACIONAL COLIS
CN  OBJETO INTERNACIONAL COLIS
CO  OBJETO INTERNACIONAL COLIS
CP  OBJETO INTERNACIONAL COLIS
CQ  OBJETO INTERNACIONAL COLIS
CR  OBJETO INTERNACIONAL COLIS
CS  OBJETO INTERNACIONAL COLIS
CT  OBJETO INTERNACIONAL COLIS
CU  OBJETO INTERNACIONAL COLIS
CV  OBJETO INTERNACIONAL COLIS
CW  OBJETO INTERNACIONAL COLIS
CX  OBJETO INTERNACIONAL COLIS
CY  OBJETO INTERNACIONAL COLIS
CZ  OBJETO INTERNACIONAL COLIS
DA  ENCOMENDA SEDEX C/ AR DIGITAL
DB  REMESSA EXPRESSA C/ AR DIGITAL-BRADESCO
DC  REMESSA EXPRESSA (ORGAO TRANSITO)
DD  DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS
DE  REMESSA EXPRESSA C/ AR DIGITAL
DF  ENCOMENDA SEDEX (ETIQ LOGICA)
DG  ENCOMENDA SEDEX (ETIQ LOGICA)
DI  REM EXPRES COM AR DIGITAL ITAU
DJ  ENCOMENDA SEDEX
DK  SEDEX EXTRA GRANDE
DL  SEDEX LÓGICO
DM  ENCOMENDA SEDEX
DN  ENCOMENDA SEDEX
DO  REM EXPRES COM AR DIGITAL ITAU UNIBANCO
DP  SEDEX PAGAMENTO ENTREGA
DQ  REM EXPRES COM AR DIGITAL BRADESCO
DR  REM EXPRES COM AR DIGITAL SANTANDER
DS  REM EXPRES COM AR DIGITAL SANTANDER
DT  REMESSA ECON.SEG.TRANSITO C/AR DIGITAL
DU  ENCOMENDA SEDEX
DV  SEDEX COM AR DIGITAL
DW  ENCOMENDA SEDEX (ETIQ LÓGICA)
DX  SEDEX 10 LÓGICO
DY  ENCOMENDA SEDEX (ETIQ FÍSICA)
DZ  ENCOMENDA SEDEX (ETIQ LOGICA)
EA  OBJETO INTERNACIONAL EMS
EB  OBJETO INTERNACIONAL EMS
EC  ENCOMENDA PAC
ED  OBJETO INTERNACIONAL PACKET EXPRESS
EE  OBJETO INTERNACIONAL EMS
EF  OBJETO INTERNACIONAL EMS
EG  OBJETO INTERNACIONAL EMS
EH  OBJETO INTERNACIONAL EMS
EI  OBJETO INTERNACIONAL EMS
EJ  OBJETO INTERNACIONAL EMS
EK  OBJETO INTERNACIONAL EMS
EL  OBJETO INTERNACIONAL EMS
EM  SEDEX MUNDI
EN  OBJETO INTERNACIONAL EMS
EO  OBJETO INTERNACIONAL EMS
EP  OBJETO INTERNACIONAL EMS
EQ  ENCOMENDA SERVIÇO NÃO EXPRESSA ECT
ER  REGISTRADO
ES  OBJETO INTERNACIONAL EMS
ET  OBJETO INTERNACIONAL EMS
EU  OBJETO INTERNACIONAL EMS
EV  OBJETO INTERNACIONAL EMS
EW  OBJETO INTERNACIONAL EMS
EX  OBJETO INTERNACIONAL EMS
EY  OBJETO INTERNACIONAL EMS
EZ  OBJETO INTERNACIONAL EMS
FA  FAC REGISTRADO
FB  FAC REGISTRADO
FC  FAC REGISTRADO (5 DIAS)
FD  FAC REGISTRADO (10 DIAS)
FE  ENCOMENDA FNDE
FF  REGISTRADO DETRAN
FH  FAC REGISTRADO C/ AR DIGITAL
FJ  REMESSA ECONÔMICA C/ AR DIGITAL
FM  FAC REGISTRADO (MONITORADO)
FR  FAC REGISTRADO
IA  INTEGRADA AVULSA
IC  INTEGRADA A COBRAR
ID  INTEGRADA DEVOLUCAO DE DOCUMENTO
IE  INTEGRADA ESPECIAL
IF  CPF
II  INTEGRADA INTERNO
IK  INTEGRADA COM COLETA SIMULTANEA
IM  INTEGRADA MEDICAMENTOS
IN  OBJ DE CORRESP E EMS REC EXTERIOR
IP  INTEGRADA PROGRAMADA
IR  IMPRESSO REGISTRADO
IS  INTEGRADA STANDARD
IT  INTEGRADA TERMOLÁBIL
IU  INTEGRADA URGENTE
IX  EDEI ENCOMENDA EXPRESSA
JA  REMESSA ECONOMICA C/AR DIGITAL
JB  REMESSA ECONOMICA C/AR DIGITAL
JC  REMESSA ECONOMICA C/AR DIGITAL
JD  REMESSA ECONOMICA S/AR DIGITAL
JE  REMESSA ECONOMICA C/AR DIGITAL
JF  REMESSA ECONOMICA C/AR DIGITAL
JG  REGISTRADO PRIORITÁRIO
JH  REGISTRADO PRIORITÁRIO
JI  REMESSA ECONOMICA S/AR DIGITAL
JJ  REGISTRADO JUSTIÇA
JK  REMESSA ECONÔMICA S/AR DIGITAL
JL  REGISTRADO LÓGICO
JM  MALA DIRETA POSTAL ESPECIAL
JN  MALA DIRETA POSTAL ESPECIAL
JO  REGISTRADO PRIORITÁRIO
JP  OBJETO RECEITA FEDERAL (EXCLUSIVO)
JQ  REMESSA ECONOMICA C/AR DIGITAL
JR  REGISTRADO PRIORITÁRIO
JS  REGISTRADO LÓGICO
JT  REGISTRADO URGENTE
JU ETIQUETA FÍS REGIST URG
JV  REMESSA ECONÔMICA C/AR DIGITAL
JW  CARTA COMERCIAL A FATURAR (5 DIAS)
JX  CARTA COMERCIAL A FATURAR (10 DIAS)
JY  REMESSA ECONOMICA (5 DIAS)
JZ  REMESSA ECONOMICA (10 DIAS)
LA  LOGÍSTICA REVERSA SIMULTÂNEA SEDEX
LB  LOGÍSTICA REVERSA SIMULTÂNEA SEDEX
LC  OBJETO INTERNACIONAL PRIME
LD  OBJETO INTERNACIONAL PRIME
LE  LOGÍSTICA REVERSA ECONOMICA
LF  OBJETO INTERNACIONAL PRIME
LG  OBJETO INTERNACIONAL PRIME
LH  OBJETO INTERNACIONAL PRIME
LI  OBJETO INTERNACIONAL PRIME
LJ  OBJETO INTERNACIONAL PRIME
LK  OBJETO INTERNACIONAL PRIME
LL  OBJETO INTERNACIONAL PRIME
LM  OBJETO INTERNACIONAL PRIME
LN  OBJETO INTERNACIONAL PRIME
LP  LOGÍSTICA REVERSA SIMULTÂNEA PAC
LQ  OBJETO INTERNACIONAL PRIME
LS  LOGISTICA REVERSA SEDEX
LV  LOGISTICA REVERSA EXPRESSA
LW  OBJETO INTERNACIONAL PRIME
LX  OBJETO INTERNACIONAL PACKET ECONOMIC
LY  OBJETO INTERNACIONAL PRIME
LZ  OBJETO INTERNACIONAL PRIME
MA  TELEGRAMA - SERVICOS ADICIONAIS
MB  TELEGRAMA DE BALCAO
MC  TELEGRAMA FONADO
MD  MAQUINA DE FRANQUEAR (LOGICA)
ME  TELEGRAMA
MF  TELEGRAMA FONADO
MH  CARTA VIA INTERNET
MK  TELEGRAMA CORPORATIVO
MM  TELEGRAMA GRANDES CLIENTES
MP  TELEGRAMA PRÉ-PAGO
MS  ENCOMENDA SAUDE
MT  TELEGRAMA VIA TELEMAIL
MY  TELEGRAMA INTERNACIONAL ENTRANTE
MZ  TELEGRAMA VIA CORREIOS ON LINE
NE  TELE SENA RESGATADA
NX  EDEI ENCOMENDA NAO URGENTE
OA  ENCOMENDA SEDEX (ETIQ LOGICA)
OB  ENCOMENDA SEDEX (ETIQ LOGICA)
OC  ENCOMENDA SEDEX (ETIQ LOGICA)
OD  ENCOMENDA SEDEX (ETIQ FÍSICA)
OF  ETIQUETA LÓGICA SEDEX
OG  ETIQUETA LÓGICA SEDEX
OH ETIQUETA LÓGICA SEDEX
OI ETIQUETA LOGICA SEDEX
PA  PASSAPORTE
PB  ENCOMENDA PAC - NÃO URGENTE
PC  ENCOMENDA PAC A COBRAR
PD  ENCOMENDA PAC
PE  ENCOMENDA PAC (ETIQUETA FISICA)
PF  PASSAPORTE
PG  ENCOMENDA PAC (ETIQUETA FISICA)
PH  ENCOMENDA PAC (ETIQUETA LOGICA)
PI  ENCOMENDA PAC
PJ  ENCOMENDA PAC
PK  PAC EXTRA GRANDE
PL  ENCOMENDA PAC
PM  ENCOMENDA PAC (ETIQ FÍSICA)
PN  ENCOMENDA PAC (ETIQ LOGICA)
PO  ENCOMENDA PAC (ETIQ LOGICA)
PP ETIQUETA LÓGICA PAC
PQ ETIQUETA LOGICA PAC MINI
PR  REEMBOLSO POSTAL - CLIENTE AVULSO
PS ETIQUETA LÓGICA PAC
PT ETIQUETA LÓGICA PAC
PU ETIQUETA LÓGICA PAC
PV ETIQUETA LÓGICA PAC ADMINISTRATIVO
PW ETIQUETA LÓGICA PAC
PX ETIQUETA LÓGICA PAC
RA  REGISTRADO PRIORITÁRIO
RB  CARTA REGISTRADA
RC  CARTA REGISTRADA COM VALOR DECLARADO
RD  REMESSA ECONOMICA DETRAN
RE  MALA DIRETA POSTAL ESPECIAL
RF  OBJETO DA RECEITA FEDERAL
RG  REGISTRADO DO SISTEMA SARA
RH  REGISTRADO COM AR DIGITAL
RI  REGISTRADO PRIORITÁRIO INTERNACIONAL
RJ  REGISTRADO AGÊNCIA
RK  REGISTRADO AGÊNCIA
RL  REGISTRADO LÓGICO
RM  REGISTRADO AGÊNCIA
RN  REGISTRADO AGÊNCIA
RO  REGISTRADO AGÊNCIA
RP  REEMBOLSO POSTAL - CLIENTE INSCRITO
RQ  REGISTRADO AGÊNCIA
RR  REGISTRADO INTERNACIONAL
RS  REM ECON ORG TRANSITO COM OU SEM AR
RT  REM ECON TALAO/CARTAO SEM AR DIGITA
RU  REGISTRADO SERVIÇO ECT
RV  REM ECON CRLV/CRV/CNH COM AR DIGITAL
RW  REGISTRADO INTERNACIONAL
RX  REGISTRADO INTERNACIONAL
RY  REM ECON TALAO/CARTAO COM AR DIGITAL
RZ  REGISTRADO
SA  ETIQUETA SEDEX AGÊNCIA
SB  SEDEX 10
SC  SEDEX A COBRAR
SD  REMESSA EXPRESSA DETRAN
SE  ENCOMENDA SEDEX
SF  SEDEX AGENCIA
SG  SEDEX DO SISTEMA SARA
SH  SEDEX COM AR DIGITAL
SI  SEDEX AGÊNCIA
SJ  SEDEX HOJE
SK  SEDEX AGÊNCIA
SL  SEDEX LÓGICO
SM  SEDEX 12
SN  SEDEX AGÊNCIA
SO  SEDEX AGÊNCIA
SP  SEDEX PRÉ-FRANQUEADO
SQ  SEDEX
SR  SEDEX
SS  SEDEX FÍSICO
ST  REM EXPRES TALAO/CARTAO SEM AR DIGITAL
SU  ENCOMENDA SERVIÇO EXPRESSA ECT
SV  REM EXPRES CRLV/CRV/CNH COM AR DIGITAL
SW  ENCOMENDA SEDEX
SX  SEDEX 10
SY  REM EXPRES TALAO/CARTAO COM AR DIGITAL
SZ  SEDEX AGÊNCIA
TC  TESTE (OBJETO PARA TREINAMENTO)
TE  TESTE (OBJETO PARA TREINAMENTO)
TR  OBJETO TREINAMENTO - NÃO GERA PRÉ-ALERTA
TS  TESTE (OBJETO PARA TREINAMENTO)
VA  OBJETO INTERNACIONAL COM VALOR DECLARADO
VC  OBJETO INTERNACIONAL COM VALOR DECLARADO
VD  OBJETO INTERNACIONAL COM VALOR DECLARADO
VE  OBJETO INTERNACIONAL COM VALOR DECLARADO
VF  OBJETO INTERNACIONAL COM VALOR DECLARADO
VV  OBJETO INTERNACIONAL COM VALOR DECLARADO
XA  AVISO CHEGADA OBJETO INT TRIBUTADO
XM  SEDEX MUNDI
XR  OBJETO INTERNACIONAL (PPS TRIBUTADO)
XX  OBJETO INTERNACIONAL (PPS TRIBUTADO)

 

 

 

 

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