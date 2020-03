URGENTE - Todos os estados brasileiros tem caso confirmado de coronavírus

Com o acréscimo de Roraima, agora todos os estados mais o Distrito Federal têm casos confirmados da doença. O estado foi o último a apresentar casos da Covid-19.

De acordo com a secretaria de comunicação do governo estadual, um casal que chegou recentemente de São Paulo começou a sentir os sintomas e procurou o atendimento médico. Os teste foram realizados e deram positivo.

O casal chegou em Boa Vista há dez dias, informou o governo do estado. Antes da confirmação, o estado tinha 16 casos suspeitos . A Secretaria de Saúde ainda não informou se os outros casos foram descartados ou se há novas suspeitas.

O governo já suspendeu as aulas de todo o estado como medida de prevenção ao novo coronavírus. A prefeitura proibiu shows em bares e atividades em balneários e praças.

A Universidade Federal de Roraima (UFRR) também suspendeu as atividades da instituição. Inicialmente, o reitor José Geraldo havia optado por um regime de aulas virtuais , mas mudou de posição por conta de alunos em vulnerabilidade social que têm dificuldade para ter acesso a computador e internet.

O presidente Jair Bolsonaro também determinou o fechamento de fronteiras do Brasil com outros países da América Latina. O que afetou os municípios de Pacaraima e Bonfim, que fazem fronteira com a Venezuela e Guiana.