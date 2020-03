Representante Liquigás inaugura empresa em Urupá, Rondônia

Foi inaugurado na manhã deste sábado (21), em Urupá, Região Central de Rondônia, o Depósito Vale Gás, representante exclusivo da Bandeira Liquigás/Petrobrás. Promoção de inauguração chega a oferecer 10% de desconto em cartão fidelidade.



O gás da Liquigás é popularmente conhecido por durar mais, sendo que os recipientes/botijas passam por um rigoroso controle de segurança e são testados, aprovados e lacrados para receber a garantia de peso certo.

De acordo com o fabricante, as botijas de gás são equipadas com um item de segurança na válvula, eles explicam que o miolo é formado por uma liga de bismuto, estanho e outros sete metais. Se esse material for aquecido por algum agente externo e atingir 70° C, se funde e fica no estado pastoso, escorrendo para dentro do botijão. Isso facilita a saída do gás e evita à possibilidade de explosão.

O Depósito Vale Gás chega em um bom momento em Urupá, e, reforça o fornecimento de gás de cozinha também de água mineral.

De acordo com Luciano Sanches, Gerente da Vale Gás em Urupá, o depósito optou em fazer uma inauguração tímida, em razão dos riscos de contágio oferecidos pelo coronavírus em todo o país.

Localizado do na Avenida Jorge Teixeira, 4146, centro, o Depósito Vale Gás lançou promoção de inauguração; ENTENDA.

Promoção de Fidelidade

A cada 10 galões de água ganha 1.

Cartão de desconto

Ao apresentar o cartão distribuído na cidade, ganha desconto na hora.

Mais detalhes sobre a promoção podem ser obtidos no local.

O depósito conta ainda com Disk entrega, veja os contatos;

(69) 9 9954- 6525

(69) 3413-2549

(69) 9 9923-1491 (WhatsApp)

(69) 9 9920-7216 (WhatsApp)