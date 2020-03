Ladrão rouba celular, volta para devolver, entrega o dele e é preso ao tentar destrocar aparelho

Ele foi levado à Central de Flagrantes de Várzea Grande. A moto usada no assalto foi apreendida.

O suspeito acabou preso no momento que voltou para fazer a troca dos celulares. O rapaz usava tornozeleira eletrônica, mas o equipamento estava desligado.

Depois que percebeu o erro, a mãe do assaltante ligou para o caminhoneiro dizendo que o filho retornaria para trocar o aparelho.

Por causa disso, o suspeito retornou para a casa da vítima com a intenção de devolver o celular, porém, entregou o próprio aparelho por engano e levou novamente o celular do caminhoneiro.

Toda a ação foi filmada por câmeras de segurança. As imagens acabaram circulando nas redes sociais.

De acordo com a PM, o caminhoneiro foi vítima de roubo na frente da casa dele. O assaltante, armado e em uma motocicleta, abordou a vítima e levou um celular e um relógio.

Um assaltante foi preso no domingo (8) depois que roubou um celular de um caminhoneiro em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá. Segundo a Polícia Militar, o suspeito teria se arrependido, voltou para devolver o celular, entregou o dele e acabou preso ao tentar destrocar os aparelhos.

