Como ativar o modo escuro no WhatsApp

Um assunto que anda bastante em alta é o modo escuro, que cada vez mais está chegando para diversos aplicativos. Assim como o seu nome sugere, quando está ativado, este modo troca as cores do programa para deixá-lo mais agradável de ser utilizado em um ambiente pouco iluminado ou a noite.

Por sua vez, quem ganhou o modo escuro de forma oficial foi o WhatsApp, que já estava trabalhando na função faz um tempo e havia deixado a mesma disponível apenas em sua versão beta. A seguir, veja como ativar o modo escuro do WhatsApp no Android e no iPhone.

Como ativar o modo escuro do WhatsApp no Android

O processo para ativar o modo escuro do WhatsApp no Android é feito dentro de seu próprio aplicativo e só funciona a partir do Android 9 (Pie) em diante. Confira como fazer:

1. Abra a Google Play e certifique-se de que o WhatsApp está atualizado para a sua última versão;

2. Agora, abra o WhatsApp normalmente, toque no botão representado por “três pontos” e entre em suas “Configurações”;

3. Então, entre em “Conversas” e, em “Tema”, selecione a opção “Escuro”;

4. A partir desse momento, o WhatsApp já estará com o tema escuro aplicado.

Assim como acontece com outras atualizações para o aplicativo, o novo recurso está sendo liberado de forma gradual e pode ainda não aparecer para algumas pessoas.

Como ativar o modo escuro do WhatsApp no iPhone

Já o processo para ativar o modo escuro do WhatsApp no iPhone é feito de forma diferente, sendo necessário mudar uma pequena configuração no sistema, sendo que ela só funciona a partir do iOS 13. Veja:

1. Verifique na App Store se o WhatsApp está atualizado para a sua última versão;

2. Agora, entre nos “Ajustes do iPhone” e vá em “Tela e Brilho”;

3. Em aparência, selecione a opção “Escura”;

4. Ao voltar para o WhatsApp, você já estará com o seu tema escuro.

Veja como deixar o modo escuro do seu WhatsApp ainda mais escuro

Pronto! Agora, você já sabe como ativar o tema escuro do WhatsApp de forma oficial, sem ter que recorrer a versão Beta do aplicativo ou outros meios.