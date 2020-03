URGENTE - Motoristas de aplicativo fecham BR-364 e pedem redução do ICMS sobre combustíveis, em RO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada até o local do protesto pacífico e realizou o desvio do fluxo de trânsito.

Motoristas de aplicativo fecharam a BR-364 na manhã desta segunda-feira (2) em Porto Velho. O manifesto foi organizado pelas redes sociais para reivindicar a redução do ICMS sobre combustíveis. Cerca de 60 pessoas participaram do bloqueio.

