Imposto de Renda 2020: entrega da declaração começa nesta segunda-feira

Começa nesta segunda-feira, 2 de março, e vai até o dia 30 de abril o prazo para entrega da Declaração do Imposto de Renda de 2020 à Receita Federal. O programa para gerar a declaração já etá disponível para ser baixado pelo contribuinte.

VEJA: Passo a passo de "como preencher" o formulário por meio do computador.

A partir deste ano, as restituições do IR serão pagas em cinco lotes, e não mais em sete como acontecia até aqui. O primeiro eles será liberado em maio. Os demais serão pagos em junho, julho, agosto e, por fim, em setembro.

Os contribuintes que enviarem a declaração no início do prazo, sem erros, omissões ou inconsistências, receberão mais cedo as restituições, quando tiverem direito a ela. É importante observar, no entanto, que idosos, portadores de doença grave e deficientes físicos ou mentais têm prioridade e são os primeiros a receber.

Quem recebeu mais de R$ 200 mil em 2019 deverá informar o número do recibo de sua declaração do IR anterior. Até o ano passado, a informação não era obrigatória.

Este ano, não será mais possível fazer a dedução do empregado doméstico no Imposto de Renda. Antes, os empregadores tinham o direito de abater gastos de até R$ 1,2 mil com a previdência de seus domésticos.

O benefício não foi renovado. Com isso, o governo espera um aumento de R$ 700 milhões em arrecadação.