Passo a passo de "como preencher" o formulário por meio do computador.

O contribuinte deve acessar o site da Receita Federal e baixar o programa para fazer a declaração do Imposto de Renda (IRPF) de 2020. Na página, o usuário deve clicar na opção "Download do Programa", na aba IRPF 2020. Na sequência, é preciso escolher qual o sistema operacional do computador que está baixando o programa. O usuário será direcionado para outra página, na qual deverá concluir o download do programa.

Quem declara o IR pelo smartphone deve aguardar a liberação do aplicativo "Meu Imposto de Renda" estar disponível na App Store (iOS) ou na Google Play Store (Android).

Programa IRPF 2020 Foto: Reprodução / Receita Federal

Com o programa baixado e instalado na máquina, logo na primeira tela do software, aparecerão as novidades deste ano para a declaração. Ao clicar em cada tópico, o próprio programa vai informar as mudanças. Esta tela, porém, é apenas informativa. Para preencher o formulário, é necessário fechá-la e proceder com o processo de declaração.

Programa IRPF 2020 Foto: Reprodução / Receita Federal

Após ter lido e fechado a janela com as novidades para 2020, o contribuinte deverá optar pelo tipo de declaração. Para prestar as contas anuais, deve clicar em "Declaração de Ajuste Anual".

O contribuinte também tem a possibilidade de importar dados do formulário do ano anterior ou preencher um novo, do zero. Quem está entregando o IR pela primeira vez deve escolher a opção "Iniciar Declaração em Braco".

Programa IRPF 2020 Foto: Reprodução / Receita Federal

No caso de quem nunca prestou contas ao Fisco, é preciso informar CPF e nome completo no campo que será aberto após clicar em "Iniciar Declaração em Branco". Quem optar por importar a declaração do ano anterior, o programa pedirá para que o contribuinte localize no próprio computador o arquivo emitido pela Receita após a entregue da declaração.

Uma caixa de diálogo recomendará o preenchimento de todas as fichas nas telas seguintes para, no final, escolher entre os modelos simplificados — com desconto de 20% dos rendimentos tributáveis — ou completo — com direito a todas as deduções legais.

Programa IRPF 2020 Foto: Reprodução / Receita Federal

As etapas de preenchimento da declaração do IR são divididas em fichas, exibidas na barra esquerda do programa. A primeira delas é destinada à identificação do contribuinte. É preciso clicar no ícone, no centro da tela, e informar dados como nome, data de nascimento e título de eleitor. Nesta tela também devem ser inseridos endereço completo e profissão.

Alguns dados podem ser preenchidos automaticamente: o programa dá a opção de recuperar os dados da declaração do ano anterior já salvos no computador. Perdeu a declaração do ano anterior? Clique aqui para saber como recuperar os dados.