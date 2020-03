23 órgãos públicos abrem inscrições nesta segunda (02) para mais de 2,2 mil vagas

Em apenas um dos concursos, o realizado pela Fundação Estatal de Saúde de Niterói (FeSaúde), no estado do Rio de Janeiro, são oferecidas 783 vagas, com salários de até R$ 13,8 mil. Já na Prefeitura de Gravatá, em Pernambuco, são 515 vagas, com remuneração mensal de até R$ 11 mil.