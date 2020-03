Consulte FGTS Agora Mesmo Online super simples e rápido Aprenda

Consulte FGTS,ela é realizada quando o trabalhador tem que saber qual é o valor disponível no Fundo de Garantia. Depois de ser aprovada pela liberação de saque do FGTS(Fundo de Garantia) de muitos cidadãos que recorreram às consultas online. Por este motivo, vamos orientá-lo para que você também possa consultar o saldo de sua conta através da internet.

No entanto, você pode ficar tranqüilo,já que o processo é muito simples e rápido.

Com a alta demanda para obter o valor do saldo da garantia. O Governo Federal tem colocado ao alcance da população uma série de ferramentas para facilitar na hora de consultar o saldo de sua conta. Esta consulta pode ser realizada por um computador com uma conexão à rede de internet. Ou mesmo através do aplicativo instalado em seu smartPhone. Neste artigo vamos mostrar-te, e tirar as suas dúvidas sobre como utilizar essas ferramentas de uma forma mais fácil e simples.

Consulta de FGTS por computador

Primeiramente, se você deseja consultar o seu saldo de conta de garantia. Através do aparelho celular ou do computador e faz-se necessário que a mesma tenha acesso à rede de internet. O segundo passo é acessar o site oficial dos serviços da Base da Caixa Econômica Federal. (vamos colocar o link para este site para você, abaixo).

Depois de acessar o site oficial da Caixa na hora de levar a cabo o processo de registro. Se ainda não tiver uma. Para criar sua conta é muito fácil. Será necessário obter, em suas mãos, o número do NIS( Número de identificação da Identidade Social). Se você está tendo problemas para encontrar o número do NIS. Tenha em conta que se deve fazer constar na identidade,carteira de trabalho, ou no cadastro de empresa. Se por alguma razão você não tem acesso a este número se dirija a uma agência da Caixa econômica e peça a algum gerente. O seu número pessoal do PIS.

Este número é de grande importância no momento de consultar o saldo de sua conta,já que não se pode ter acesso ao FGTS através da internet, na ausência deste número. Para os que já têm o número em mãos, é hora de colocar uma senha de acesso de sessão. Uma vez feito isso, você pode seguir o passo a passo para que você possa ver o estado de seu saldo em sua conta.Se você já possui um usuário, e é muito simples,você só tem que digitar sua senha e clique no botão “iniciar sessão” para prosseguir para a tela da prestação dos serviços.

Saldos de contas Inativas

Se você precisa consultar seu saldo dos FUNDOS,no entanto,a conta esta inativa,e não há necessidade de se preocupar.As contas inativas, é necessário acessar o site da Caixa clique em FGTS, e, em seguida, na opção “saldo das contas inativas”.É muito fácil e rápido de usar,a sua conta e ter um pouco de saldo e com uma opção de saque, você pode facilmente ver o calendário de pagamento do seu perfil,desta forma, você saberá qual o período pode ser realizado no serviço de saque, e acessar o valor disponível em conta.

Página para consultar o FGTS:

Extrato completo dos FUNDOS

Sem ter que mudar de página,que pode estar vendo o extrato completo, e também foi simplificado o Saldo de sua conta.Basta acessar a opção “Extrato Completo” em que você terá a possibilidade de ter acesso a todos os serviços à sua disposição. Na mesma página de início do site, estará a sua disposição toda a informação possível sobre o seu saldo de FUNDOS,bem como o nome da empresa,nas datas em que foram realizados os depósitos,os valores e a totalidade do saldo da conta e atualizado ao final de cada período.

Consulta de FUNDOS na Aplicação da Caixa

Para os que querem mais, a facilidade e comodidade,outra das opções para consultar o saldo de FUNDOS é o aplicativo do Banco da Caixa Econômica Federal, disponível para os dispositivos smatphones. Para instalar o aplicativo,ele é de forma gratuita e está disponível para iOS,Android e Windows Phone.Depois de baixar o aplicativo,basta acessar o menu dos extratos do aplicativo e, portanto, tem acesso à sua conta de usuário. Para ser capaz de consultar o extrato da aplicação, é necessário que introduza o seu número pessoal de PIS e sua senha de acesso,como foi solicitado mais acima.Se você não estiver registrado,você pode criar o acesso à página solicitada por você anteriormente.

Consulta de pagamento de Juros e das Receitas provenientes do Fundo de Garantia

A partir de meados do ano de 2017 você um trabalhador brasileiro, que tem o direito de receber uma parte muito pequena de juros para os benefícios dos Créditos dos credores e da Distribuição dos Resultados dos FUNDOS. No entanto,esta funcionalidade só está disponível para os trabalhadores de carteira assinada, em que se conta com um crédito em conta antes distribuição dos créditos. A Agência da Caixa será o responsável por realizar os pagamentos de forma direta nas contas a que estão vinculados a FUNDOS dos trabalhadores brasileiro,o montante a ser distribuído de forma anual,e pode ser utilizado quando o trabalhador necessita.Para ver os valores dos períodos de pagamento, visite o site oficial da Caixa Federal, através do link.

Quais os Documentos Necessários

Para que o trabalhador possa consultar o estado da sua conta, é necessário ter à mão o seu número de SEGURO social. Assim como o número de senha de acesso pessoal. Você pode ver com facilidade em sua carteira de trabalho,cartão de saudação pública e no contrato da empresa.

É necessário efetuar o registo on-line no Banco da Caixa Econômica Federal do brasil. Pelo que se terá acesso ao seu extrato de conta. Se tem algum direito,como, por exemplo, de ter um lucro de mais de uma participação. Que também é especificado no relatório de especificação da agência. Que será informado dos detalhes da repeito dos pagamentos. E,no caso de não aparecer no documento,se abrir para você. Você receber a seguinte mensagem. Não há nenhum registro na base de dados do NIS (PIS/pasep seria apurado/NIT) do que o informado. E há com que conta a inconsistência da propriedade.

Os créditos adicionais devem ser apenas para os trabalhadores que têm um saldo na conta de FUNDOS. No período de 01 de dezembro de 1988, de 28 de fevereiro de 1989 e abril de 1990. E os que assinaram a ata de Adesão até 30 de dezembro de 2003. Nos termos da Lei Complementar 110, no ano de 2001. Se você cumpre com estes requisitos, em busca de uma filial da instituição bancária. Com a qual se mantinha em sua conta de FUNDOS nos anos de 1988 a 1990. Conforme consta no seu documento de Trabalho, a fim de obter a informação.

O que são as contas Inativas

Você esta em dia com as novas disposições para a remoção apresentada pelo Governo Federal?Nela, você especifica que o serviço só poderá ser realizada por trabalhadores e os que têm em suas contas suspensas. Muitos cidadãos que têm dúvidas com relação a este ponto. E se têm ou não o direito a esse crédito.

É considerado nas Contas Inativas dos FUNDOS dos que foram criticados até 31/12/2015. Ou seja,que o trabalhador tinha um contrato de trabalho e ativos até o dia de hoje foi indicado anteriormente. A fim de simplificar,mas para que se possa entender melhor. O que se tem estado a trabalhar da pasta anterior na empresa. E um contrato para a prestação de um serviço fechado, até a data, mais acima,você tem direto a este benefício.

O Calendário de saque do fundo de garantia

Por fim,os feitos e os que tiverem suas contas inativas,e que tem direito à remoção de todos os benefícios,podem sacar o dinheiro que tem na conta. De acordo com o calendário de pagamentos,que se leva a cabo de acordo com sua data de nascimento. Para este ano e o próximo, ainda não foi revelada pela Caixa Econômica Federal. E,por isso, não perca de vista.

De desta forma,os nascidos entre os meses de janeiro e fevereiro são os primeiros que receberam o benefício, e assim por diante. Para realizar o saque do saldo de sua conta,pode ser realizado em qualquer agência da Caixa econômica, ou que correspondam.