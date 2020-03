Mãe tem ataque de riso ao perceber que esqueceu os filhos em casa

Um vídeo em que uma mãe percebe que esqueceu os filhos em casa quando saiu para levá-los à escola está fazendo sucesso na internet. Com mais de 4 milhões de visualizações no Twitter, o que chama atenção, além do esquecimento, é a crise de risos que a mãe tem enquanto fala sobre a situação.



“Eu estou dirigindo para a escola sem meus filhos”, disse ela, rindo. Após gargalhar ainda mais e mostrar o banco de trás do carro sem nenhum ocupante, ela continua: “Vou ter que voltar e pegá-los, eu não acredito… Eu amo minhas crianças”.



Ainda rindo bastante, a mãe tentou dar uma justificativa para a situação: “Eu sou uma idiota, eu dormi demais de manhã”. O vídeo termina com a mãe fazendo uma brincadeira e dando mais risada: “onde estão meus filhos?”.





Em uma das publicações em que o vídeo aparece, feita no dia 23 de fevereiro, os usuários fizeram vários comentários sobre a situação. “Quando o nível de estresse está em 5000000000%”, brincou um deles. “Imagine sair de casa com a mochila na mão e ver sua mãe saindo da garagem e acelerando para longe”, comentou outro, imaginando a reação das crianças. “Minha mãe ficaria muito brava e faria com que a culpa por não estar no carro fosse minha”, escreveu outra usuária.



Logo depois a mãe postou outro vídeo, em que aparece em casa com os filhos também rindo e entrando no carro. “Você foi até a escola?”, pergunta um deles, aos risos. A mãe não consegue responder, e fica apenas dando risada da situação.









